Fröndenberg: 1327 Einsatzkräfte helfen bei Hochwasser

Fröndenberg/Kreis Unna. Eine Flut überschwemmt Anfang Juli Fröndenberg und sorgt für viele Probleme. Der Kreis Unna bedankt sich jetzt bei Feuerwehr, THW und Co.

Tausende Einsatzkräfte waren bei denStarkregen- und Hochwasserereignissen im Juli dieses Jahres in Fröndenberg und im Kreis Unna im Einsatz. Landrat Mario Löhr und Kreisbrandmeister Thomas Heckmann bedankten sich nun nochmals bei den Haupt- und Ehrenamtlichen von Feuerwehr, der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) und den Hilfsorganisationen mit einem Empfang auf Haus Opherdicke.

„Hier kam es auf jede und jeden Einzelnen an. Die Einsatzkräfte haben auch die eigene Gesundheit riskiert. Das ist nicht selbstverständlich und das verdient höchste Anerkennung“, spricht Landrat Löhr seine Anerkennung und nochmaligen Dank aus. Rund 40 Vertreter von Feuerwehren aus den zehn Kommunen des Kreises Unna, dem Technischen Hilfswerk und weiteren Hilfsorganisationen wie den DRK-Ortsverbänden empfing der Kreis Unna im Bauhaus auf Haus Opherdicke.

Hilfe auch auswärtig geleistet

Kreisbrandmeister Thomas Heckmann drückte seinen Dank aus und sprach von seinen eigenen Erinnerungen an die Unwetterkatastrophe im Juli dieses Jahres: „Unterm Strich waren es Anfang Juli in Fröndenberg 1327 Einsatzkräfte und noch einmal über 1300 in den darauffolgenden Wochen hauptsächlich in Bergkamen, Bönen und Lünen.“ Sie kamen aus dem Kreis Unna und Umgebung. „Auch auswärtig unterstützten unsere Einsatzkräfte aus dem Kreis Unna in Erftstadt, Eschweiler, Euskirchen, Bad Münstereifel und Ahrweiler. Diese große Hilfsbereitschaft mitzuerleben war wirklich beeindruckend. Dafür gebührt allen Beteiligten ein wirklich großer Dank“, sagte der Kreisbrandmeister.

Gemeinsam mit der Politik und der Verwaltung soll nun für zukünftige Unwetterereignisse und einen noch stärkeren Katastrophenschutz im Kreis Unna geplant und vorgesorgt werden. „Ich bin überzeugt, dass wir mit vereinten Kräften in guter Zusammenarbeit ein starkes Fundament für den Schutz der Bevölkerung haben. Lassen Sie uns gemeinsam darüber sprechen, wie wir noch besser werden können“, erklärte Landrat Mario Löhr beim Empfang auf Haus Opherdicke.

Weitere Unwetter verlängerten Einsätze Die Schäden allein am Fröndenberger Löhnbad durch das Hochwasser im Juli belaufen sich nach ersten Schätzungen der Stadtwerke auf etwa 300.000 Euro. Auch zahlreiche Straßen, Wege und Plätze sind nach wie vor stark von der Flut betroffen und beeinträchtigt, erklärte Markus Törnig vom Tiefbauamt in einer vergangenen Sondersitzung des Stadtrats. Nach dem ersten Starkregen am 4. Juli waren noch weitere Unwetter dazugekommen, so dass der gesamte Einsatz über fast zwei Wochen lief. Manche Feuerwehrleute seien beinahe durchgängig im Einsatz gewesen, berichtet Jörg Sommer, Chef der Fröndenberger Feuerwehr.

Auch der Kreisbrandmeister Thomas Heckmann äußerte sich zu den Zukunftsplänen: „Ich bin sicher, dass alle Beteiligten wie Einsatzkräfte, Politiker und Verwaltung ihren Beitrag leisten werden, um das, was sich bewährt hat, zu pflegen, Neues nach vorne und Veränderungen auf den Weg zu bringen.“

Mut zu neuen Ideen gefragt

Das, sagte Heckmann, sei man nicht nur den Bürgerinnen und Bürgern schuldig, „sondern auch uns. Beweisen Sie den Mut, zeigen Sie, dass Sie in der Lage sind, den Katastrophenschutz weiter nach vorne zu bringen und Ideen umzusetzen. Was anderen erfolgreich gelungen ist, können wir auch!“

