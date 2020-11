Fröndenberg: 41-Jähriger verunglückt mit Motorrad schwer

Fröndenberg. Auf der Bausenhagener Straße ist am Sonntag ein 41-jähriger Dortmunder schwer verunglückt. Er kam seinem Motorrad von der Straße ab.

Ein 41-jähriger Motorradfahrer aus Dortmund ist am Sonntag auf der Bausenhagener Straße in Fröndenberg verunglückt und verletzte sich schwer.

Der Dortmunder war gegen 12.20 Uhr auf der Bausenhagener Straße in Richtung Ostbüren unterwegs. Wie es im Polizeibericht heißt, kam er in Höhe der Einmündung Priorsheide im Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 41-jährige Motorradfahrer verletzte sich schwer und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

