Fröndenberg: Bentrop hat einen neuen Schützenkönig

Bentrop. Bentrop hat einen neuen Schützenkönig. Das Besondere: Der neue Regent bleibt alleine. So lief das Schützenfest im Fröndenberger Osten.

Das erste donnernde „Horrido" für einen neuen König. Fröndenberg startete ganz im Osten am Wochenende in die Schützenfestsaison. Das Besondere in Bentrop: der neue Regent bleibt alleine.

Keine Königin im prachtvollen Kleid ging neben ihm und es folgte auch kein Hofstaat als am Sonntagnachmittag bei glücklicherweise strahlendem Sonnenschein der Festzug durch den Ortsteil Bentrop zog. Traditionell am Muttertagswochenende wird hier sei jeher die Fröndenberger Schützenfestsaison eröffnet.

Kein Hofstaat

Und dieses Mal mit einer vielleicht ungewöhnlichen, aber keinesfalls ungewollten Konstellation: ein König ohne Königin und Hofstaat. Weil er es so gewollt hat. „Das ist bei uns auch durchaus so vorgesehen", erklärt dazu Burkhard Schürmann, Schriftführer des Vereins. Vor einigen Jahren schon hatte die Schützenfamilie diese Möglichkeit ins Spiel gebracht, für manchen möglichen Anwärter gebe dass dann den Ausschlag, es doch mal zu probieren an der Vogelstange, in einer Zeit wo sich nicht mehr selbstverständlich Anwärter finden lassen. Am frühen Freitagabend zum Auftakt des Bentroper Festes war also auch Heinzjosef Baus voller Tatendrang zur Vogelstange geschritten, zusammen auch mit anderen Bewerbern. Aber Baus war schließlich der treffsicherste auf Holzvogel „Nanda".

Um kurz vor 20 Uhr mit dem insgesamt 211. Schuss holte er die Reste aus dem Kasten zum großen Jubel der anwesenden Schützen und Besucher. Das Bentroper Urgestein Heinzjosef Baus, 62 Jahre alt und Kraftfahrer von Beruf, tritt nun als König die Nachfolge von Kevin Loer an. Der hatte zusammen mit seiner Jacky 2022 die Regentschaft übernommen. Damals waren die Bentroper die ersten Schützen in der Umgebung mit dem Neustart nach der Coronapandemie.

Ausgelassene Stimmung im Dorf

2023 ist nun noch mehr Leichtigkeit nach der Rückkehr in die Normalität zu verzeichnen. Spürbar auch an einer ausgelassenen Stimmung am Samstagabend, wo bis weit nach Mitternacht ordentlich gefeiert wurde.

Und trotzdem waren dann ganz viele am Sonntagnachmittag auch schon wieder zurück, als sich der Festzug durch das Dorf zog und mit der Parade auf Hof Frens einen stimmungsvollen Höhepunkt fand. Es folgten noch weitere gemütliche Stunden an und in der Halle.

Neben dem neuen König Heinzjosef Baus gab es auch die Insignienträger zu feiern: Michael Tillmann schoß an der Vogelstange die Krone ab, Oberst Friedrich Frens das Zepter und Markus Röhr den Apfel. In einer Schießpause der „Großen" am Freitag ermittelten die Bentroper Schützen außerdem den Kinderkönig. Und das ist Niklas Schulz. Erstmal nun eröffnet, geht der Schützenfestreigen in der Stadt nun munter weiter, am kommenden Wochenende feiert das Ruhrtal rund um die Halle in Warmen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden