Fröndenberg: DRK versorgt sieben gestrandete Lkw-Fahrer

Fröndenberg/Unna. Weil sie seit Montagmorgen nicht mehr vom A44-Rastplatz Buchenhain wegkamen, musste das DRK am Dienstag sieben Lkw-Fahrer versorgen.

Notfallhilfe für sieben gestrandete Lkw-Fahrer an der Stadtgrenze von Fröndenberg und Unna: Diesen kuriosen winterlichen Einsatz auf dem A44-Rastplatz Buchenhain meldet am Morgen die Kreispolizeibehörde. Sieben gestrandete Brummi-Kapitäne hatten wegen der winterlichen Witterung seit Montagmorgen auf dem Rastplatz ausharren müssen. Am Dienstag meldete dann ein niederländischer Disponent die missliche Situation der Lkw-Fahrer: Ihnen waren aufgrund ihrer langen Aufenthaltsdauer mittlerweile Essen und Getränke ausgegangen.

Weiterfahrt wegen eisglatter Straßen unmöglich

Auch an ein Weiterfahren war angesichts der eisglatten Straßen nicht zu denken. Nach Prüfung durch die Feuerwehr Unna vor Ort wurde durch die Stadt die Versorgung der sieben Männer im Schnee gewährleistet: Die aufgelaufenen Lkw-Fahrer wurden vom Deutschen Rote Kreuz mit Essen und heißem Tee versorgt. Der Rastplatz Buchenhain liegt bei Ostbüren an der Autobahn 44 in Fahrtrichtung Kassel.