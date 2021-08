Fröndenberg: Feuerwehr-Fahrzeuge nach Flutschäden wieder da

Fröndenberg. Löschfahrzeug steht erst seit Donnerstag wieder am angestammten Platz. Am 1. Oktober Manöverkritik zu Hochwasser-Einsätzen mit dem THW.

Beide Fahrzeuge der Feuerwehr Fröndenberg, die beim Starkregen-Einsatz am 4. Juli ausgefallen waren, sind jetzt wieder einsatzbereit. Erst am Donnerstag war das Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug, kurz HLF, aus Langschede wieder im Dienst. Es war mitten im ersten Flut-Einsatz nach dem Starkregen wegen eines Motorschadens liegengeblieben. Wie Fröndenbergs Wehrleiter Jörg Sommer auf Anfrage der WP erläuterte, war dieser Motorschaden weitaus schwerwiegender als das spektakuläre Beinahe-Umkippen des zweiten Fröndenberger Löschfahrzeugs. Dieser Lkw hatte am Abend des 4. Juli mit einem Kran aus dem verschlammten Graben gezogen werden müssen, in das es mittags hineingerutscht war.

Immer noch viele kleinere Ersatzbeschaffungen nötig

„Das Fahrzeug bekam danach aber nur einen Werkstatt-Check, bei dem schließlich festgestellt wurde, dass es den Unfall fast schadlos überstanden hatte“, berichtet Jörg Sommer. „Da haben wir einfach Glück gehabt – zumal bei alledem niemandem etwas passiert ist.“ Und noch immer laufe die Ersatzbeschaffung für viele kleinere Ausrüstungsgegenstände, die in den Flut-Einsätzen Anfang und Mitte Juli kaputt- oder verlorengegangen sind. Dass darunter viele Schuhe, Hosen und Jacken waren, zeigt noch im Nachhinein, was die Notlagen so vieler Bürgerinnen und Bürger jedem einzelnen Feuerwehr-Mitglied an diesen Tagen an körperlichem Einsatz abverlangt hat.

Manöverkritik zu Flut-Einsätzen mit THW nach Kampf gegen Dammbruch

In Kürze, am 1. Oktober, werde es auch eine Manöverkritik zu den Einsatz-Abläufen an den Hochwasser-Tagen geben, kündigte Sommer an. Hierzu habe auch ein Vertreter des Technischen Hilfswerks (THW) sein Kommen zugesagt. Die Feuerwehr Fröndenberg hatte mit dem THW, das über viel stärkere Pumpen verfügt, gerade bei der Absicherung des Teichs in Westick mit sogenannten „Big Packs“ und der Leerung des Gewässers durch Abpumpen intensiv zusammengearbeitet. Wie berichtet, drohte der Damm des Teichs zu brechen, aus dem sich dann große Wassermengen in Richtung der Westicker Straße ergossen hätten.

„Mit der Aufarbeitung der Einsätze wollen wir gemeinsam sehen, was gut gelaufen ist, wo wir uns aber auch verbessern können“, erläutert der Feuerwehrchef den Sinn und Zweck. Und: „Der THW-Kollege will uns auch noch einmal über Möglichkeiten und Grenzen seines Verbandes informieren. Auch das kann ja nicht schaden.“

