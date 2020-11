Fröndenberg: Freibad Dellwig spendiert Toilettenpapier

Ungewöhnliche Spendenaktion des Freibads Dellwig: Angesichts einer steigenden Nachfrage an Toilettenpapier stellt der Förderverein sämtliche Vorräte des Freibades bei der Bäckerei Schmidt zur Verfügung.

„Es ist noch genug da“, sagt Dirk Weise, Geschäftsführer der gemeinnützigen Freibad-GmbH. Einen kleinen Lacher kann er sich nicht verkneifen. Denn mit einem Schmunzeln hat das Freibad die Aktion auch entsprechend in den sozialen Medien beworben. „Wir können jederzeit nachfüllen, denn wir haben noch einen großen Bestand, den wir zur Verfügung stellen können“, so Weise weiter.

Bei der Bäckerei Schmidt in Dellwig gibt es aber noch mehr aus dem Bürgerbad. Denn dort werden traditionell die Jahreskalender sowie Tassen verkauft. Gegen einen kleinen Obolus können Interessierte – und in Not Geratene – dort aber auch haushaltsübliche Mengen Klopapier bekommen. „Ich habe das selber erlebt“, sagt Weise schmunzelnd. Und genau nach dieser Erfahrung kam die Idee auf, den Restbestand unter die Leute zu bringen. „Man muss sich in so einer Situation gegenseitig helfen“, sagt der Geschäftsführer mit Blick auf den zweiten Corona-Lockdown in diesem Jahr.

