Zuhause auf dem Sofa Socken stricken, häkeln, Handtücher besticken. Handarbeit ist eine sichere, corona-konforme Leidenschaft in diesen Zeiten. Dem Handarbeitskreis der Caritas Fröndenberg aber fehlen aktuell die Veranstaltungen. Deshalb wird der Verkauf an der Haustür intensiviert. Denn die fleißigen Damen wollen Gutes tun mit dem Erlös.

Keine Veranstaltungen, keine Zusammenkünfte im Freundes- und Familienkreis. So mancher mit einer Leidenschaft für Handarbeit kann diesem Hobby im Moment sicher ausgiebiger frönen als sonst. Bei Elsbeth Preuß ist das gar nicht unbedingt so, erzählt sie. Das Strickwerkzeug, so die Fröndenbergerin, ist ein nicht wegzudenkender Teil ihres Lebens, völlig unabhängig von Einschränkungen unseres Alltagslebens. „Und es ist auch keine Arbeit für mich.“ Vielmehr eine Beschäftigung, die sich mit so manch anderem gut verbinden lässt.

Elsbeth Preuß lernt Stricken schon als junges Mädchen

Fast schon automatisch stricken Elsbeth Preuß´ Hände warme Wollsocken. Gelernt hat sie das schon als junges Mädchen, wie sie sich lachend erinnert. Preuß ist ein Teil des Handarbeitskreises der Fröndenberger Caritas. Und gewissermaßen auch die Managerin dieser rührigen Gemeinschaft. Ein Teil ihres Hauses ist das Lager von allem, was sie selber und die acht anderen Damen herstellen. Wollsocken gehören dazu, aber auch bestickte Handtücher, Tischdecken, Schürzen, Grußkarten und anderes Dekoratives, duftende Lavendelsäckchen. Und seit einiger Zeit nun auch Stoffmasken.

Der Herbst ist normalerweise die Stoßzeit, mit drei großen Veranstaltungen, auf denen der Handarbeitskreis viel an Mann und Frau bringen kann: das Pfarrfest der St. Mariengemeinde, Fröndenberg Kreativ und der Adventsmarkt des Schmallenbach-Hauses. Letzteres ist immer der Kassenschlager für die kreativen Damen. „Hier kommen viele Stammkunden, die ganz gezielt bei uns einkaufen, oft auch größere Mengen", weiß Elsbeth Preuß. Dass alle drei Termine in diesem Jahr bereits frühzeitig abgesagt wurden, versteht sich mittlerweile von selbst.

Nachhaltigkeit ist Handarbeitskreis wichtig Wer beim Caritas-Handarbeitskreis einkaufen oder sich über das Angebot informieren möchte, kontaktiert Elsbeth Preuß : 02373-70427 . Nachhaltigkeit ist den Damen auch wichtig: Seit einiger Zeit gibt es für den Einkauf auf Wunsch selbsthergestellte Tüten aus Gardinenstoff anstatt Plastiktüten. Gut geeignet sind diese vielfach wiederverwendbaren Produkte gerade auch für den Obst- und Gemüsekauf im Supermarkt.

Den Haustürverkauf bei Elsbeth Preuß zuhause gibt es schon lange. „Und es kommen auch das ganze Jahr über viele Leute vorbei.“ Aber im Coronajahr 2020 möchte sie diese Möglichkeit noch weiter bekannt machen. Natürlich trägt man dabei seine Maske, hält Abstand. Und kann vorher am Telefon (siehe Infobox) auch schon nachfragen, was das Lager im Moment so hergibt. Oder eigene Bestellungen aufgeben.

Wunsch nach Socken in Pink und Rot

Zuletzt kam, erzählt Preuß, ein Wunsch nach Socken in Pink und Rot. Und so eine eher ungewöhnliche Kombination habe man nicht auf Lager. Aber auch Tiermotive auf den Socken oder den Handtüchern oder der Name des neuen Besitzers sind kein Problem. „Wir sind sehr kreativ und finden fast immer eine Lösung", sagt Elsbeth Preuß. Mit dem Erlös wählt der Handarbeitskreis jedes Jahr Projekte vor Ort für seine Spende aus. Diese wird in diesem Jahr kleiner ausfallen als üblich, bedauert Preuß. Aber man möchte so viel geben wie möglich.

18 Stunden für ein Paar Socken

Ungefähr 18 Stunden dauert das Stricken von einem Paar Socken. Je größer, desto länger natürlich und mehr Wolle wird benötigt. „Wir bieten bis Größe 48 an, das bekommt man kaum in einem Laden. Und wir nehmen nur richtig gute Wolle.“ Die Preise sind bei elf bis 13 Euro sicher nicht übertrieben für qualitativ hochwertige Produkte.

Die Damen machen alles ehrenamtlich. Normalerweise treffen sie sich auch alle zwei Wochen. „Ich hoffe, dass das bald wieder möglich ist", sagt Inge Kayser, ein weiteres Mitglied im Handarbeitskreis. Aber man hält untereinander Kontakt am Telefon, auch zu denen, die mittlerweile aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr aktiv sein können. Denn das ist auch ein wichtiger Teil dieser Gruppen, gerade in schweren Zeiten.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Fröndenberg und Umgebung !