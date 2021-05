Fröndenberg: Iserlohner Fahrer nach Unfall ins Krankenhaus

Fröndenberg. Da Stau-Ende zu spät gesehen: Ein Autofahrer (33) aus Iserlohn kracht auf der Unnaer Straße mit voller Wucht in ein Lkw-Heck.

Ein 33-jähriger Iserlohner Autofahrer ist am Mittwochmorgen schwer verunglückt: Gegen 7.25 Uhr war er in seinem Pkw auf der Unnaer Straße in Fröndenberg in Fahrtrichtung Unna unterwegs. In Höhe der Hausnummer 75 bemerkte er einen Rückstau zu spät, sodass er ungebremst auf einen bereits vor ihm stehenden Sattelzug auffuhr. Der 33-Jährige wurde bei dem wuchtigen Aufprall schwer verletzt. Die Rettungskräfte brachten ihn nach der Erstversorgung zur stationären Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Unnaer Straße für die Rettungsarbeiten halbseitig gesperrt

An dem Sattelzug entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro, der Pkw ist nur noch ein Schrotthaufen. Die Fröndenberger Feuerwehr streute auslaufende Flüssigkeiten ab. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unnaer Straße halbseitig gesperrt. Die Polizei regelte den Verkehr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden