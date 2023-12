Fröndenberg: Kirche als Kita-Träger weiter mit Finanzsorgen

Fröndenberg/Kamen Zusatzkosten übersteigen Zusatzeinnahmen: In diesem Dilemma sieht sich der evangelische Kirchenkreis auch bei seinen Kindergärten.

Das Evangelische Kitawerk Unna betreibt in Fröndenberg drei Kindertagesstätten: „Matthias Claudius“, die „Oase“ und „Zur Wasserburg“. Auf der jüngsten Herbsttagung der Kreissynode des Evangelischen Kirchenkreises Unna wurde die Zukunft der evangelischen Kitas im Kreis Unna in eher düsteren Farben gemalt.

Vorläufig noch Sicherheit für das kommende Kita-Jahr

Doch die Nachfrage der WP bei Diakon Dietrich Schneider, der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, ergab zumindest für das kommende Kindergartenjahr 2024/25 Planungssicherheit. „Kitas sind allerdings ein unterfinanzierter Bereich, und es wäre nicht redlich zu sagen, dass da mittelfristig nichts passiert“, erklärte Schneider. So werde schon länger über die Zusammenlegung von Standorten nachgedacht, um die Kitas wirtschaftlicher betreiben zu können.

Zusatzkosten übersteigen Zusatzmittel für Träger bei weitem

Die Crux für den Kirchenkreis Unna seien die finanziellen Regelungen im Rahmen des Kinderbildungsgesetzes. Das „Kibiz“ sieht zwar jährlich eine Steigerung der Landeszuwendungen für Träger wie die evangelische Kirche vor. Doch die tatsächliche Teuerung durch Energie- oder Personalkosten übersteige diese Zusatz-Einnahme für die Träger bei weitem.

Synode steht ganz im Zeichen der Haushaltsplanung

Im Zeichen der Haushaltsplanung stand die Synode in Kamen dann auch für die Delegierten aus dem Kirchenkreis und den 13 evangelischen Gemeinden. Mit Kirchensteuer-Einnahmen in Höhe von 10,1 Mio Euro plant demnach Verwaltungsleiter Thomas Sauerwein. Die größten Anteile entfallen auf die Pfarrbesoldung (3,1 Millionen Euro), die Arbeit in den Gemeinden (3,4 Mio.) sowie die synodalen Kassen (2,7 Mio.), also auf alles, was in der direkten Verantwortung des Kirchenkreises liegt, von der Verwaltung bis Bildungsarbeit. 1,1 Millionen Euro fließen in die Arbeit der Kitas. Dieser Betrag war im vergangenen Jahr ungeachtet steigender Kosten gedeckelt worden. Und: Etwa 400.000 Euro werden für Aufgaben im Klimaschutz eingeplant.

Der Adressat der Probleme liegt weder bei den Trägern noch bei den örtlichen Kommunen, die uns mit Tatkraft unterstützen. Thomas Sauerwein, Verwaltungsleiter

Verwaltungschef Sauerwein: Müssen Prioritäten setzen

Mit der Aussicht auf den Rückgang der Kirchensteuer in den kommenden Jahren rief Sauerwein dazu auf, „ab dem kommenden Jahr eine deutliche Prioritätendebatte über das Tun, aber auch das Lassen von Arbeit im Kirchenkreis“ zu führen. Besondere Sorgen bereite ihm dabei die Entwicklung der Kita-Finanzierung. Steigerungen der öffentlichen Förderung in Höhe von 3,5 Prozent stünden Steigerungen der Sachkosten von 7,7 und der Personalkosten von 10,5 Prozent gegenüber. Sauerwein: „Wir können den Betrieb des Trägerverbundes im laufenden Jahr, wenn auch unter Schmerzen, sicherstellen. Wir müssen aber sehr kurzfristig in die Planungen einsteigen, um die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit im kommenden Jahr zu erhalten.“

Weinger Personal: Mehr Notbetriebe in Kitas befürchtet

Dies werde nicht ohne Konsequenzen für die Mitarbeitenden und vor allem auch für die Eltern und Kinder bleiben. Mit weniger Personal sei das Auffangnetz immer grobmaschiger, man müsse dann noch häufiger auf Notbetriebe umschalten als heute. Aber, so Sauerwein: „Der Adressat der Probleme liegt weder bei den Trägern noch bei den örtlichen Kommunen, die uns mit Tatkraft unterstützen.“ Er hoffe sehr, dass das Land NRW seinen Beitrag leiste und eine Finanzierung erarbeite, „die auf Dauer trägt“.

Klimaschutzplan wird großgeschrieben: 400.000 Euro vorgesehen

Die Synode beschäftigte sich zudem mit dem Klimaschutzplan. Um das Ziel „Klimaneutralität 2024“ zu erreichen, sollen insbesondere energetische Sanierungen gefördert werden. Auch Beschaffung oder Mobilität stehen auf dem Programm, das jährlich etwa 400.000 Euro benötigen soll. Im kommenden Jahr werde die Arbeit durch die Besetzung einer Stelle im Klimamanagement verstärkt.

An Umschichtungen in den Kita-Bereich ist nicht gedacht

Die Frage der WP, ob hier nicht Geld zur Sicherung des Kita-Bereichs umgeschichtet werden könnte, verneint Sprecher Dietrich Schneider ganz klar: „Zum einen ist das Geld des Landes, und auch die Landeskirche hat das Ziel der Klimaneutralität vorgegeben. Außerdem sollten wir unsere Arbeitsbereiche nicht gegeneinander ausspielen.“

60.000 Gläubige: Kreissynode Unna besteht aus 78 Mitgliedern

Die Kreissynode besteht aus gewählten Vertretungen der 13 evangelischen Kirchengemeinden sowie den Pfarrerinnen und Pfarrern. Hinzu kommen berufene Mitglieder aus den kirchlichen Arbeitsfeldern. Insgesamt gehören der Kreissynode Unna 78 stimmberechtigte sowie weitere beratende Mitglieder an, den Vorsitz hat Superintendent Dr. Karsten Schneider. Im Evangelischen Kirchenkreis Unna leben etwa 60.000 evangelische Christen in Fröndenberg, Unna, Holzwickede, Kamen und Bergkamen.

