Fröndenberg: Kita Wasserburg wegen Corona-Fällen geschlossen

Die Kita Wasserburg in Ostbüren - hier ein Symbolbild - bleibt wegen Corona-Fällen zunächst geschlossen.

Ostbüren. Zwei Mitarbeitende der Kita Wasserburg in Fröndenberg wurden positiv auf Corona getestet. Die Einrichtung bleibt vorerst geschlossen.

In der Evangelischen Kindertagesstätte Zur Wasserburg in Fröndenberg-Ostbüren wurden zwei Mitarbeitende positiv auf Corona getestet. Das Gesundheitsamt hat daher zunächst die Quarantäne und Testung aller Kontaktpersonen angeordnet. Die Einrichtung bleibt vorerst geschlossen. Das teilt Diakon Dietrich Schneider für den Evangelischen Kirchenkreis Unna mit.

Für Notbetreuung nicht genügend Fachkräfte, die keinen Kontakt hatten

In der vergangenen Woche seien in der fraglichen Zeit nicht alle Kinder und auch nicht alle Fachkräfte in der Kita Wasserburg anwesend gewesen. Für eine Notbetreuung stünden zurzeit jedoch nicht genügend Fachkräfte zur Verfügung, die keinen Kontakt mit potenziell infizierten Kinder und Kollegen gehabt hätten. Daher werde erst durch eine Testung geklärt werden, ob die Mitarbeitenden tatsächlich eingesetzt werden können.

Sobald die Testergebnisse vorliegen, soll mit dem Gesundheitsamt das weitere Vorgehen bezüglich der Einrichtung einer Notgruppe und der Wiederaufnahme des eingeschränkten Regelbetriebs besprochen und die Eltern umgehend informiert werden, heißt es in dem Schreiben des Kirchenkreises.

