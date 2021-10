Fröndenberg kreativ: Hobbykünstler wieder in Gesamtschule

Fröndenberg. Nach Corona-Pause öffnet die Messe Fröndenberg Kreativ wieder ihre Tore. Was in der Gesamtschule Fröndenberg am 16./17. Oktober geplant ist.

Im vergangenen Jahr musste sie bedingt durch die Corona-Pandemie ausfallen, aber nun startet sie wieder! Die Messe „Fröndenberg Kreativ“ öffnet am kommenden Wochenende, Samstag, 16. Oktober, und Sonntag, 17. Oktober, wieder ihre Tore in der Gesamtschule Fröndenberg.

Die Hobbykünstlerausstellung wird in diesem Jahr zwar nicht in dem bekannten Umfang mit einem Aufbau über fünf Etagen stattfinden, sondern in einer verkleinerten, aber dafür nicht weniger interessanten, Corona-konformen Variante über zwei Ebenen. Insgesamt werden 50 Ausstellerinnen und Aussteller an ihren Ständen herbstliches und vorweihnachtliches Bastelvergnügen präsentieren und die Besucher durch Hobbykunst in Staunen und Vorfreude versetzen. +++ Rekordversuch bei „Fröndenberg kreativ“ gescheitert +++

Fröndenberg kreativ: In diesem Jahr gibt’s keinen Kaffee und Kuchen

Die kulinarische Versorgung mit Kaffee, Kuchen und mit herzhaften Leckereien muss in diesem Jahr zwar noch ausfallen. „Ich bin dennoch sehr erfreut“, sagt Bürgermeisterin Sabina Müller, „auch in dieser Form der Umsetzung der Fröndenberg Kreativ den Besucherinnen und Besuchern wieder eine bunte und vielseitige Hobbykünstlerausstellung präsentieren zu können.“ +++ Fröndenberg: Im Kettenschmiedemuseum wird wieder geheiratet +++

Besuch der Fröndenberg kreativ unter Beachtung der 3G-Regel

Unter Beachtung der 3G-Regel und den allgemein bekannten Hygienevorschriften wird der Zugang zur Ausstellung in der Gesamtschule möglich sein. Die Fröndenberg Kreativ findet zum 36. Mal statt. Öffnungszeiten: Samstag, 16. Oktober, und Sonntag, 17. Oktober, jeweils von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt beträgt 1,50 Euro.

