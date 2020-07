Fröndenberg: Löhnbad bleibt bis auf Weiteres geschlossen

Fröndenberg. Nach einer Überschwemmung bleibt das Löhnbad in Fröndenberg geschlossen. Ein Regenguss hat die Schäden vom Vortag noch vergrößert.

Die Schäden im Löhnbad in Fröndenberg sind größer als anfangs angenommen. Das Fröndenberger Freibad bleibt deshalb bis auf Weiteres geschlossen.

Die Entscheidung zu Schließung traf die zuständige Betriebsleitung bei den Stadtwerken am Freitagmorgen. Ein gesicherter Betrieb sei derzeit nicht möglich. Grund war ein erneuter Starkregen am Donnerstagabend. Dieser Regenguss hatte die Schäden vom Vortag noch vergrößert. Eine in den Schmutzwasserkanal unterm Löhnbad eingedrungene Baumwurzel hat in der Nacht zu Donnerstag Überschwemmungs-Schäden in dem Fröndenberger Freibad angerichtet. Kinderbecken und Mehrzweckbecken sollten zunächst geöffnet bleiben, hieß es noch am Donnerstagabend. Dann kam der Regenguss.

„Jetzt ist es erforderlich, das Wasser des Bades vorsorglich auf Verschmutzungen zu überprüfen. Das Gesundheitsamt des Kreises Unna ist eingeschaltet worden. Die Spielgeräte im Kinderspielbereich sind ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen worden und momentan unbenutzbar“, sagt Dirk Jürgens, Leiter des Fröndenberger Freibades.

Wann Löhnbad wieder öffnet ist derzeit fraglich

Wann das Löhnbad wieder öffnen wird, könne noch nicht mit Bestimmtheit gesagt werden, so Jürgens. Derzeit sind die Badmitarbeiter damit beschäftigt, die Lage zu analysieren. Zudem laufen erste Aufräumarbeiten.

