Fröndenberg: Pkw durch Garagenwand - Frau schwer verletzt

Fröndenberg/Menden. Beim Einparken hat eine Frau aus Fröndenberg so stark beschleunigt, dass sie mit ihrem Pkw eine Frau erfasste und die Garagenwand durchbrach.

Eine 64-jährige Frau aus Fröndenberg hat beim Einparken in die Garage ihren Pkw so stark beschleunigt, dass sie mit ihrem Wagen eine 63-jährige Mendenerin erfasste und anschließend die Garagenwand durchbrach. Die Frau hatte die Fröndenbergerin beim Einparken in die Garage einweisen wollen. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Frau aus Menden hilft beim Einparken

Der schwere Unfall ereignete sich am Montag gegen 16.25 Uhr an der Ostmarkstraße in Fröndenberg. Die 63-jährige Mendenerin wies die Fröndenbergerin beim Einparken in eine Garage ein. Dabei beschleunigte die Fröndenbergerin laut Polizeibericht ihr Fahrzeug so stark, dass sie die Mendenerin erfasste und mit dem Wagen die Garagenrückwand durchbrach. Die Wand fiel auf ein hinter der Garage geparktes Auto und auf einen Pkw-Anhänger.

Die 63-jährige Mendenerin wurde mit einem Rettungswagen schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden und Umgebung finden Sie hier.