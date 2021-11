Fröndenberg: Pyrotechniker gegen Feuerwerksverbot

An Silvester gehört Feuerwerk in Fröndenberg ebenso zur Tradition wie zur Eröffnung der Fliegenkirmes. Die Grünen wollen das nun mit einer Lasershow ersetzen.

Fröndenberg. Die Fröndenberger Grünen wollen die nächsten Fliegenkirmes mit einer Lasershow statt Feuerwerk eröffnen. Nun wehren sich Pyrotechniker.

Gibt es zur nächsten Fliegenkirmes eine Lasershow statt des traditionellen Feuerwerks? Geht es nach den Fröndenberger Grünen: auf jeden Fall. Doch der Verband der pyrotechnischen Industrie wehrt sich nun dagegen und betont: Die Umweltbelastungen sind überschaubar.

Generelles Verbot war bereits Thema

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Feuerwerksverbot in Fröndenberg zur Debatte steht. Im vergangenen Jahr hatte die SPD bereits ein Verbot privaten Feuerwerks an Silvester gefordert. Schon damals waren es vor allem rechtliche Bedenken, die ein grundsätzliches Verbot nahezu unmöglich machten. Die Grünen haben im Sommer 2021 einen weiteren Vorstoß gewagt und brachten eine Lasershow statt Feuerwerk für die Fliegenkirmesins Spiel. Im Ausschuss für Kultur, Tourismus, Stadtmarketing und Städtepartnerschaften soll das nun diskutiert werden.

Im Vorfeld wehrt sich der Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI) nun gegen die Abschaffung des Feuerwerks zum Start der Fliegenkirmes. „Seit geraumer Zeit beobachten wir, dass in der Diskussion – insbesondere von Kritikern – Argumente vorgebracht werden, die teilweise überspitzt und haltlos sind“, betont VPI-Vorsitzender Thomas Schreiber. Das treffe auch auf den Antrag der Fröndenberger Grünen zu. So gebe es durch „professionelle Großfeuerwerke keine nennenswerte Belastung für Mensch und Umwelt“. Bei der Fliegenkirmes entfalle auf das Feuerwerk wohl der geringste Anteil der CO2-Emissionen. Bei einem 1800-Euro-Feuerwerk würden demnach nur rund 20 Kilogramm CO2 anfallen. An- und Abreise der Besucher oder die Verpflegung auf der Kirmes selbst sind laut Verband mit deutlich mehr Belastungen für die Umwelt verbunden.

Schon bei der Einbringung des Grünen-Antrags im Rat wurde Kritik aus der heimischen Politik laut. Eine Lasershow sei vor allem für Vögel, Fledermäuse und Insekten schädlich, erklärte Henrik Plaas-Beisemann (CDU) seinerzeit. In der Nähe der Ruhr, wo das Feuerwerk üblicherweise abgebrannt wird, erhöhe sich die Gefahr durch Laserstrahlen umso mehr.

Zudem sei die Feinstaubbelastung laut Verband der pyrotechnischen Industrie überschaubar. Bei der Fliegenkirmes dürften rund 25 Kilogramm anfallen, die jedoch nicht in unmittelbarer Bodennähe, sondern in großer Höhe mit dem Wind sehr schnell verteilen würden. „Das Umweltbundesamt bestätigt, dass Höhenfeuerwerk deswegen keinen oder nur geringfügigen Einfluss auf die bodennahen Feinstaubemissionen hat“, erklärt Thomas Schreiber dazu. Ähnliches gelte für die Lautstärke, die durch Schutzabstände und die Höhe des Feuerwerks nicht zu erhöhten Belastungen für das Ohr führe.

Grundsätzlich steht der Grünen-Antrag aber – wie auch zuvor im Antrag der SPD – auch vor ähnlichen rechtlichen Herausforderungen. „Es ist zu erwarten, dass entsprechende Verbots-Anordnungen einer verwaltungsgerichtlichen Überprüfung unterzogen werden“, heißt es dazu vonseiten der Stadt. Das Landesemissionsschutzgesetz regelt das Abbrennen zudem und lasse es „ausdrücklich zu“. Solange Anzeigefristen und Schutzzeiten eingehalten werden.

