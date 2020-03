Fröndenberg: Quarantäne für Schmallenbach-Haus angeordnet

Fröndenberg. Nachdem feststeht, dass weitere Bewohner mit dem Coronavirus infiziert sind, werden Schmallenbachhaus und Haus Hubertia unter Quarantäne gestellt.

Nach Eingang der ersten Laborbefunde (beauftragt war ein Labor in Gelsenkirchen) steht fest, dass sich noch weitere Bewohnerinnen und Bewohner des Schmallenbachhauses in Fröndenberg mit Sars-Cov2 infiziert haben. Die Einrichtung sowie das Schwesterhaus Haus Hubertia in der Fröndenberger Innenstadt werden mit sofortiger Wirkung unter Quarantäne gestellt. Das teilt Pressesprecherin Constanze Rauert für den Kreis Unna mit.

Ende der vergangenen Woche verstarben zwei gesundheitlich vorbelastete und auch mit dem Coronavirus infizierte Bewohner des Schmallenbachhauses in Fröndenberg (Jahrgang 1932 und 1935).

Die Gesundheitsbehörde des Kreises führte deshalb am Samstag unter anderem eine ärztliche Sichtung durch und nahm außerdem knapp 60 Abstriche von Personen (Bewohner und Pflegepersonal), die auf Corona hinweisende Symptome zeigten.

Corona: Kontaktpersonen werden ermittelt

Inzwischen steht fest, dass sich noch weitere Bewohnerinnen und Bewohner mit dem Virus infiziert haben. Da die Infizierten in verschiedenen Wohnbereichen untergebracht sind, ordnete die Kreisgesundheitsbehörde in Abstimmung mit der WTG-Behörde (früher Heimaufsicht) am Dienstag (31. März) an, die Einrichtung sowie das Schwesterhaus in der Fröndenberger Innenstadt mit sofortiger Wirkung unter Quarantäne zu stellen.

Parallel dazu und in enger Abstimmung mit der Geschäftsleitung begannen Gesundheitsbehörde und WTG-Behörde mit der Ermittlung von Kontaktpersonen innerhalb des Hauses (unter anderem Pflegepersonal, hausinterner Pflegedienst, Servicekräfte), aber auch externer Kontaktpersonen wie etwa Hausärzten oder Dienstleistern. Außerdem werde die bereits seit 27. März mit Schutzkleidung belieferte Einrichtung mit weiterer persönlicher Schutzausrüstung ausgestattet, erklärt Constanze Rauert. Im Laufe des Tages laufe darüber hinaus vor Ort die Testung weiterer Personen (Bewohner, Personal, Dienstleister) an.