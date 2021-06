Fröndenberg: Schüler angefahren - Fahrer flüchtet unerkannt

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls an der Kreuzung Alleestraße/Eulenstraße in Fröndenberg

Fröndenberg. Ein Schüler ist Donnerstagmorgen an der Kreuzung Alleestraße/Eulenstraße in Fröndenberg angefahren worden. Die Polizei sucht einen grauen BMW.

Ein neunjähriger Junge ist am Donnerstagmorgen in Fröndenberg auf dem Weg zur Schule von einem Autoangefahren worden. Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Gegen 8 Uhr überquerte der Junge laut Polizei gemeinsam mit einem Klassenkameraden an der Kreuzung Alleestraße/Eulenstraße inFröndenberg bei grüner Ampel einen Fußgängerüberweg. In diesem Moment näherte sich aus Richtung Sparkasse ein grauer BMW und erfasste das Kind, das dabei stürzte. Ohne sich um den Jungen zu kümmern, fuhr das Fahrzeug weiter. Die beiden Kinder unterrichteten die Schulleitung über den Unfall.

Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Fahrer machen können

Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall und zum flüchtigen Fahrer machen können, werden gebeten, sich an die Polizeiwache Unna, 02303-921 3120 zu wenden.

