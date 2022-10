Fröndenberg: Trio setzt Auto auf die Treppe – und flüchtet

Kurios: Bei der Unfallflucht in Fröndenberg am Samstagabend wird das Auto auf der Treppe festgefahren und auf den Stufen zurückgelassen. Die Polizei hat inzwischen Tatverdächtige im Visier.

Fröndenberg. Kuriose Unfallflucht in Fröndenberg: Am Samstagabend setzt ein Trio sein Auto auf der Treppe fest. Nach dem Wagen wurde schon gesucht.

Bei einer spektakulären Unfallflucht am Samstagabend ist ein Pkw in Fröndenberg erst auf einer Außentreppe festgefahren und dann auf den Stufen zurückgelassen worden.

Wilde Fahrt über Grünanlage – dann reißt der Öltank auf

Ersten Ermittlungen der Kreispolizei Unna zufolge fuhren drei Personen mit dem Auto seit etwa 18.50 Uhr über die Begrünung zwischen dem Parkplatz Pater-Delp-Straße und dem nahen Fußweg. Beim Überqueren der Parkplatz-Randsteine riss bei dem Auto der Öltank auf. Das Öl verteilte sich auf Grünfläche und Fußweg. Laut Zeugenaussagen versuchten die drei Insassen dann zunächst in nördliche Richtung über die Bonhoefferstraße davonzufahren. Weil der dortige Poller aber nicht entfernt werden konnte, unternahmen die Beteiligten den Versuch, mit dem Wagen über die Treppe am südlichen Ende des Fußwegs in Richtung Pater-Delp-Straße zu flüchten.

Am Ende steckt das Auto auf der Treppe fest: Verdächtige ermittelt

Ohne Erfolg: Das Fahrzeug steckte schließlich auf den Treppenstufen fest. Das Trio flüchtete daraufhin zu Fuß. Die Unfallaufnahme ergab, dass das Auto wegen einer Unterschlagung zur Fahndung ausgeschrieben war. Zudem gehörten die angebrachten Kennzeichen nicht zum Pkw. Der Wagen ist sichergestellt. Bisherige Ermittlungen haben zu möglichen Tatverdächtigen geführt, zu denen aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit keine Angaben gemacht werden.

