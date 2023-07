Fröndenbergs Kinder machen glitschigen Fang

17 Kinder lassen sich beim Ferienspaß-Angebot des ASV Langschede Ruhr für das Angeln und die Natur an der Ruhr begeistern.

Langschede. Ein dicker Fisch im Ferienspaß-Angebot in Fröndenberg: Der ASV Langschede Ruhr begeistert mit seinem Schnupper-Angeln viele Kinder.

Welche Tiere und Pflanzen leben eigentlich in und an der Ruhr? Antworten auf diese Frage gibt der ASV Langschede Ruhr Jahr für Jahr mit seinem Ferienspaß-Angebot. Denn es geht nicht nur um das Angeln: Die Mädchen und Jungen sollen auch ein Gespür für den Wert der Natur in ihrer eigenen Umgebung bekommen.

Ferienspaß Der Ferienspaß wartet in Fröndenberg mit 40 Veranstaltungen auf. Für viele können sich Interessierte noch anmelden. Anmeldeschluss ist jeweils eine Woche vor Veranstaltungsbeginn. Es gibt kostenfreie Angebote, aber auch solche, bei denen Eltern einen Teilnehmerbetrag zahlen müssen. Zu den Höhepunkten zählt die Deutsch-Französische Ferienfreizeit vom 15. bis 29. Juli. Der Schlusspunkt des Ferienspaßes findet statt, wenn die Schule schon wieder begonnen hat: Am 26. August findet in der Aula der Gesamtschule die Abschlussveranstaltung zum Sommerleseclub der Stadtbücherei statt. In den Sommerleseclub können Kinder noch bis zum Ende der Ferien einsteigen. Das gesamte Ferienspaß-Programm ist auf der Internetseite des Kreises Unna unter www.kreis-unna.de zu finden.

Sascha Pasternack setzt sich als engagierter Jugendvorsitzender des Angelsportvereins dafür ein, Kindern die Natur und das Angeln nahezubringen. Der Ferienspaß bietet dazu eine gute Gelegenheit. Ein Wochenende lang lernen die Kinder viel über die Ruhr. natürlich geht es dabei nicht theoretisch zu. Die Kinder dürfen selbst aktiv werden. Sie sind zugleich kleine Forscher.

17 Kinder machen beim Schnupperangeln mit

Jetzt war es wieder soweit – und 17 Mädchen und Jungen nahmen am Schnupperangeln teil. Das Wochenende bot ihnen jede Menge Spaß. „Nicht nur Jungs interessieren sich für das Hobby. Auch immer mehr Mädchen sind begeistert vom Angeln“, freut sich Sascha Pasternack. Allerdings kennen viele Kinder die heimischen Fische nicht. Daher zeigte ihnen der Jugendvorsitzende zunächst, welche Fische in der Ruhr leben.

Die Kinder untersuchen das Wasser, das sie aus der Ruhr geschöpft haben. Darin entdecken sie viele kleine Lebewesen. Foto: Sascha Pasternack / ASV Langschede Ruhr

Und nicht nur das: Die Kinder schöpften auch Wasser ab und blickten mit Lupen hinein. Darin entdeckten sie Köcherfliegenlarven, Bachflohkrebse, aber auch Schnecken. Die Aufregung war groß, die Faszination auch. Die Kinder freuten sich über jedes Lebewesen, das sie im Wasser entdeckten. Und es war ihnen klar: Die Ruhr ist voller Leben.

Sascha Pasternack erzählte den Kindern auch, welche Fische im Meer leben, weil sie salziges Wasser brauchen. Diese Fische werden die Mädchen und Jungen in der Ruhr also nicht entdecken.

Natürlich lernten die Kinder auch, wie eine Angel aufgebaut ist. Und sie konnten erste Wurfversuche unternehmen. All das diente vor allem der Vorbereitung des zweiten Tages. Den verbrachte das Team im Angelparadies Papenberg. Dort wurden Forellen gefangen – und die Kinder staunten über jeden Fisch, der an den Angeln hing.

Keine Angst vor dem glitschigen Fisch kennen die Kinder, die beim Ferienspaß mitmachen. Foto: Sascha Pasternack / ASV Langschede Ruhr

Die Kinder hatten keine Berührungsängste mit den glitschigen Tieren. „Einige Kinder hatten zuvor noch nie einen Fisch in der Hand und waren stolz, ihn diesmal sogar selbst gefangen zu haben“, erinnert sich Sascha Pasternack. Das Ferienspaß-Angebot endete mit einem gemeinsamen Grillen. Gut möglich, dass das eine oder andere Kind das Hobby Angeln für sich entdeckt hat. Zuletzt gelang es dem ASV Langschede Ruhr immer wieder, Kinder und Eltern für die Jugendabteilung zu begeistern. Am Ferienspaß nimmt der Verein schon seit mehr als zehn Jahren teil.

Informationen über die Nachwuchsarbeit des ASV Langschede Ruhr erteilt der Jugendvorsitzende Sascha Pasternack, der per E-Mail an s.pasternack090979@gmail.com zu erreichen ist.

