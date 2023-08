Fröndenbergs Marktplatz wird zur Partylocation

Fröndenberg. Der beschauliche Marktplatz wird zur Partyzone: „Fröndenberg Open Air“ feiert am 26. August Premiere.

Ein großes Open-Air-Festival hatten SPD und FWG vor Augen, als sie einen gemeinsamen Antrag stellten. Ziel: Junge Fröndenbergerinnen und Fröndenberger sollten zu cooler Musik feiern können – unter freiem Himmel. Die Stadt Fröndenberg hätte ein solches Festival gern in das Stadtjubiläum eingebunden. Seit 55 Jahren besteht die Ruhrstadt nach der kommunalen Neugliederung in ihrer jetzigen Form. Die Politik lehnte das ab – nun gibt es eine abgespeckte Variante, die aber weiterentwickelt werden soll: das 1. „Fröndenberg Open Air“ auf dem Marktplatz.

Termin „Fröndenberg – Open Air“ findet am Samstag, 26. August, von 18 bis 22 Uhr auf dem Marktplatz statt. DJ Tom Nolte sorgt für die Musik und verwandelt den Marktplatz in eine riesige Partyzone. Der Eintritt ist frei. Veranstalter ist das Stadtmarketing Fröndenberg.

Der Markt als Partyzone? Das scheint eher ungewöhnlich, doch tatsächlich sollen die jungen Leute genau dort zur Musik von DJ Tom Nolte aus Unna abtanzen und feiern – das alles am Samstag, 26. August. „Wir haben uns Rat aus der Szene geholt. Und der war: Ein DJ kommt besser an als eine Liveband“, erklärt Sabine Dettmann von der Stadt Fröndenberg. Und so wird Tom Nolte auflegen. Was? „Da haben wir ihm ziemlich freie Hand gelassen. Wir wünschen uns nur, dass nicht nur die ganz junge Altersklasse angesprochen wird“, erklärt Dettmann.

Vorglühen für die Party in Warmen

Laden zur Premiere von „Fröndenberg Open Air“ mit DJ Tom Nolte ein (v.l.): Ole Strathoff, Sabine Dettmann, Bürgermeisterin Sabina Müller und Hubert Sallamon. Foto: Dirk Becker / WP

Die Party unter freiem Himmel beginnt früh: Schon um 18 Uhr geht es los. Um 22 Uhr ist Schluss, weil es auf dem Markt an zentraler Stelle nicht anders möglich ist. Dass man damit auch dem Jugendschutz gerecht wird, ohne Alterskontrollen durchführen zu müssen, ist ein positiver Nebeneffekt, bestätigt Fachbereichsleiter Ole Strathoff. Für Bürgermeisterin Sabina Müller gibt es aber noch einen weiteren Vorteil: „Die Schützen in Warmen haben an dem Tag auch eine Party. Da können die jungen Erwachsenen auf dem Markt vorglühen und dann in Warmen weiterfeiern.“

Hubert Sallamon erinnert an die Musiknacht und die Sommer-Sonntags-Konzerte (SoSo): „Jetzt gibt es ein ganz neues Format und wir sind gespannt, wie es ankommt.“ Ole Strathoff betont, dass „Fröndenberg Open Air“ eine Ergänzung ist, kein Ersatz: „Es ist schon unser Wunsch, auch wieder Musiknächte durchzuführen. Auch SoSo-Konzerte sind in neuer Form vielleicht weiter denkbar.“ Zunächst aber gibt es Musik vom Disc-Jockey.

Tom Nolte legt seit drei Jahren auf, vor allem in Clubs. Inzwischen wird er aber auch immer öfter für andere Veranstaltungen gebucht. Die Bühne, von der aus er dem Partyvolk einheizen will, steht wie beim Christkindelmarkt vor Ernsting’s Family. Am Randes des Platzes gibt es Stände für Snacks und Getränke. Fröndenberg will zeigen, dass es jungen Leuten etwas bietet. Jetzt müssen die zeigen, dass sie das auch wollen.

