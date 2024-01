Fröndenbergs Sozialdemokratie zwischen Optimismus und Sorge

Fröndenberg „Ich freue mich, nach Fröndenberg zu kommen, weil ich bei Demokraten zu Gast bin“, bekennt Hartmut Ganzke beim SPD-Neujahrsempfang.

Der Stadtverband der Fröndenberger Sozialdemokraten lud traditionell zum Neujahrsempfang, dem ersten wichtigen Termin 2024, in die Kulturschmiede ein. Der Vorsitzende Michael Nophut begrüßte neben zahlreichen Parteimitgliedern und Vertretern der im Stadtrat vertretenden Fraktionen, der Verwaltung, den Organisationen, Institutionen und Einrichtungen der Ruhrkommune den Hauptredner der Veranstaltung, Hartmut Ganzke. Er machte nicht viele Worte und bat den Landtagsabgeordneten direkt ans Mikrofon.

Ein Plädoyer für die Demokratie stand als Botschaft in seinen Notizen, die er in erheblichem Maße bedroht sieht: „Deshalb müssen gerade wir, die wir hier versammelt sind, dieses unser hohes Gut mit allen Kräften verteidigen.“ Er zitierte die Holocaustüberlebende Margot Friedländer, inzwischen 102 Jahre alt und kein bisschen leise ist: „Ich hätte nie gedacht, dass es noch einmal so kommt, damals fing es genauso an.“ Inzwischen gehen Tausende auf die Straße, für die Mahnerin allerdings noch zu wenige: „Ihr in Deutschland braucht viel zu viele Worte, bevor sich etwas bewegt. Ich sage, es gibt kein christliches, kein jüdisches, kein islamisches Blut, es gibt nur menschliches Blut.“

Freiheit, Gerechtigkeit, Toleranz und Menschenwürde

Für diese Werte ginge er, seine Frau und sein Sohn gern auf die Straße, um ein entschlossenes Verteidigen der Demokratie zu demonstrieren: „Was soll denn falsch sein, gegen den Rechtsextremismus zu protestieren?“, fragt Ganzke in den Saal hinein. Beifall zeigt, dass er voll ins Schwarze trifft.

Was soll denn falsch sein, gegen den Rechtsextremismus zu protestieren? Hartmut Ganzke - Mitglied des Landtages

Denn da gibt es die AfD, von Demokratie und Grundgesetz geschützt, durch Wahlen als politische Partei legitimiert, aber darauf abzielend, Freiheit, Gerechtigkeit, Toleranz und Menschenwürde abzuschaffen. Da gibt es einen Björn Höcke, der sich abfällig zu den Demonstrationen und dem Leuchten mit den Handy-Taschenlampen äußert, dass dieser Anblick doch einiges gemein hätte mit den Fackelmärschen 1933. „Damit will doch die Regierung nur von ihrer misslungenen Politik ablenken“, vermutet Höcke.

Ganzke gibt zu, dass seine Partei nicht alles richtig macht: „Aber egal, wie viele Fehler gemacht werden, ob der Kanzler zu selten den Mund aufmacht, an einem hat unsere SPD niemals einen Zweifel gelassen, jeder kann sich auf sie verlassen.“ Er führt Beispiele an: „Ob beim Ermächtigungsgesetz der Nazis und schon in Haft einsitzend, wurde dagegen gestimmt. Ob nach dem zweiten Weltkrieg die Zwangsübernahme in die SED, ob beim RAF-Terror in den 70er Jahren, der die Sozialdemokratie zerstören sollte, immer war die SPD auf der Seite der Gefährdeten, auf der Seite der Demokratie.“

Die Demonstrationen nur spöttisch kommentiert

Auch wenn die Führung der „Alternative für Deutschland“ („Der Verfassungsschutz hat festgestellt, dass 10.000 AfD-Mitglieder gesichert rechtsextrem sind“) die Demonstrationen der vielen tausend Menschen, die jetzt auf die Straße gehen, nur spöttisch kommentiert, steht doch fest, dass es in der Hauptsache darum geht, gegen die Partei und den Rechtsextremismus Flagge zu zeigen.

„Vielleicht sind wir lange Zeit zu faul, zu ruhig, zu gleichgültig gewesen, manche haben vielleicht empfunden, dass die Demokratie langweilig ist“, mahnt Hartmut Ganzke. „Jetzt aber hat die Gesellschaft gemerkt, dass ihre Sicherheit, ihre Grundlagen eines vernünftigen Lebens, in Gefahr sind, dass nun endlich die Demokratie mit vereinten Kräften geschützt werden muss.“

Schließlich wollen wir alle doch nur das Beste für die Stadt. Sabina Müller - Bürgermeisterin in Fröndenberg

Anschließend stellt Bürgermeisterin Sabina Müller ihren Worten den Begriff Optimismus voran, wohl wissend, dass in der Mitte der Gesellschaft Unzufriedenheit durch Inflation, Kriege, Corona, gestiegene Lebenshaltungskosten herrscht. „Wir müssen uns den Herausforderungen stellen, positive Lehren aus allem ziehen“, beschwört die Rathauschefin. „Die Politik des Bundes und der Landesregierung hat Auswirkungen auf die Städte, vieles ist unstrukturiert. Wichtig ist, dass wir Leitlinien bekommen, dass es Planungssicherheit gibt, nicht nur für die Bürger, auch für die Unternehmen, jeder muss sich doch für die Zukunft aufstellen können.“ Es sollte kommuniziert werden, in welche Richtung es geht, auf was es gilt, sich einzustellen, damit Deutschland und natürlich auch die Kommunen wettbewerbsfähig bleiben. „Ich bin optimistisch, dass die Menschen dahinterstehen, auch wenn es um Verzicht geht, aber sie wollen es verstehen, informiert sein. Ist Überzeugung vorhanden, stehen sie hinter den Entscheidungen, auch den unpopulären“, ist sich Müller sicher. „Schließlich wollen wir alle doch nur das Beste für die Stadt.“

Durch die Standort-Neugestaltung auf den neuesten Stand

Sie lobt die Städtepartnerschaften, die schon seit Jahren mit Leben gefüllt sind: „Auch ein deutliches Bekenntnis zur EU.“ Sie verweist auf die unglaubliche Leistung der Ehrenamtlichen, die „mit Geld nicht zu bezahlen sind“, ohne die aber manches in der Stadt nicht möglich wäre. Sie lenkt den Fokus auf die große Rolle, die der Sport in den Stadtmauern spielt: „Wir haben unsere Hallen und Plätze in den letzten Jahren enorm aufgewertet.“

Die Freiwillige Feuerwehr, ebenfalls gestützt durch Ehrenamtliche, wird technisch und durch die Neugestaltung der Standorte auf den neuesten Stand gebracht. Nicht zuletzt die Hochwasserkatastrophen zeigen, wie wichtig die Lebensretter für Bürgerinnen und Bürger sind. Die Bürgermeisterin weiß, dass eine Stadt, die nicht investiert, bald abgehängt ist. Aber da habe sie keine Angst, sie sei optimistisch. „Schulen, Schützenvereine, Innenstadtausbau, wir machen viel, können aber nicht hexen“, erklärt sie.

Natürlich verstehe sie Unzufriedenheit, aber diese darf nicht in Bedrohung umschlagen, der Rechtsextremismus darf nicht gewinnen: „Ich glaube fest daran, dass unsere Probleme freundlich, fair und sachlich gelöst werden, ich bin da optimistisch.“

