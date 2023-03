Fröndenbergs Stadtbücherei als Erlebnisort kennenlernen

Die Notebooks im Arbeitsplatzbereich nutzen, in Zeitungen blättern und einen Kaffee genießen – all das ist jetzt in der Stadtbücherei in Fröndenberg möglich, nachdem die letzten Corona-Schutzmaßnahmen gefallen sind.

Fröndenberg. Die letzten Corona-Schutzmaßnahmen sind gefallen. Jetzt endlich ist die Stadtbücherei in Fröndenberg als sogenannter „Dritter Ort“ erlebbar.

Dass Fröndenberg eine kleine, aber schöne Stadtbücherei in 1a-Lage am Markt hat, sollen die Menschen hier und in den Nachbarstädten nicht nur wissen – sie sollen es erleben. Die Bücherei soll mehr und mehr zu einem sogenannten „Dritten Ort“ werden – also einem Ort, an dem sich Menschen abseits ihres eigenen Zuhauses und des Arbeitsplatzes oder der Schule gerne aufhalten.

So freut sich das Team der Stadtbücherei, die Aufenthaltsqualität in deren Räumen weiter erhöhen zu können. Die zur Verfügung stehenden Leseplätze können nach dem Auslaufen der letzten Corona-Schutzmaßnahmen jetzt auch für die tägliche Lektüre verschiedener Zeitungen genutzt werden, die neu in den Bestand aufgenommen wurden. Wer lieber durch die Zeitschriften blättert oder auch mal in ruhiger Atmosphäre durch die Bücher schmökern möchte, fühlt sich in den Leseecken sicher sehr wohl.

Gäste können sich an der Kaffeestation bedienen

Für einen genussvollen Aufenthalt dürfen sich alle Besuchenden gerne gegen einen kleinen Kostenbeitrag an der Kaffeestation bedienen. Die beiden Laptops im Arbeitsplatzbereich der Stadtbücherei ermöglichen zudem die Recherche im Internet. Es reicht, sich vorher kurz beim Personal anzumelden. Sie können für eine begrenzte Zeit kostenlos genutzt werden, Ausdrucke sind jedoch kostenpflichtig.

Bereits seit einiger Zeit ist die Stadtbücherei zudem als Stillort ausgewiesen, den junge Mütter zum Stillen oder auch Wickeln ihrer Babys gerne aufsuchen. Natürlich können alle Bürgerinnen und Bürger diese Angebote auch ohne Büchereiausweis nutzen, der nur für die Ausleihdienste Voraussetzung ist. Die Stadtbücherei steht allen zum Aufenthalt offen, sie ist barrierefrei zugänglich und ein Ort der Kommunikation. Sie erfüllt damit den Zweck eines sogenannten „Dritten Ortes“.

Wachsender Beliebtheit erfreuen sich die Räumlichkeiten auch für Veranstaltungen wie Lesungen, Bilderbuchkinos oder Büchereieinführungen für Kindertageseinrichtungen und Grundschulen. Ob regelmäßige Treffen des Klimastammtisches und anderer ehrenamtlich organisierter Treffen oder auch VHS-Vortragsveranstaltungen, die Stadtbücherei wird für viele zur Begegnungsstätte und vielfältig genutzt – eben ein „Ort mit vielen Seiten“.

Nachdem zuletzt am 10. März Thomas Matiszik in der Stadtbücherei war, um sein Buch „Finger weg! Das Handbuch für den ungeschickten Mann“ vorzustellen, steht die nächste Lesung schon am Montag, 24. April, im Veranstaltungskalender. Die Bestsellerautorin Astrid Plötner aus Unna kommt dann in die Ruhrstadt. Ihre Hellweg-Krimis sind echte Erfolgsgeschichten, „Ruhrpott-Connection“ spannt aber einen noch weiteren Bogen, der bis nach Ägypten reicht. Das klingt spannend – und ist es auch. Um 18 Uhr startet die Veranstaltung, bei der die Autorin auch viel über ihre Recherche erzählen wird.

Erste Teilnahme an der „Nacht der Bibliotheken“

Schon am Freitag (17. März) steht aber eine Premiere an. Erstmals beteiligt sich die Stadtbücherei dann an der „Nacht der Bibliotheken“. Unter dem diesjährigen Motto „Grenzenlos“ bietet sie an diesem Abend von 20 bis 22 Uhr nicht nur Gelegenheit zum grenzenlosen Stöbern und Entdecken, Zeit zum Austausch über Lieblingsbücher und zum Zuhören. Das Team möchte den Gästen insbesondere den Kurzgeschichtenbereich näherbringen und liest zwei Geschichten vor, über die jeweils im Anschluss auch gesprochen werden darf. Die Organisatorinnen präsentieren exklusiv einige Buch-Neuheiten, außerdem schauen sie voraus auf die Novitäten der kommenden Monate.

Kulinarisch rundet die Stadtbücherei ihr Angebot durch Sekt, Saft, Softgetränke und Knabbereien ab. Der Eintritt ist frei, für die Getränke wird ein kleiner Obolus erhoben. Aus organisatorischen Gründen ist eine vorherige Anmeldung unter der Telefonnummer (02373) 1723-859 oder per E-Mail an stadtbuecherei@froendenberg.de erwünscht.

