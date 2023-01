Fünf Lesungen beim Autorenfrühling in Menden

Menden. Die Buchhandlung Daub lädt wieder zum Autorenfrühling ein. Mit dabei sind prominente Gäste. Wir liefern den Überblick.

Die Buchhandlung Daub startet mit Elke Heidenreich am Mittwoch, 11. Januar, in das neue Veranstaltungsjahr. Heidenreich ist neben Christine Westermann die bekannteste Journalistin, die in Rundfunk und Fernsehen Bücher bespricht. Sie wurde mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnet und ist wöchentlich auf WDR 4 zu hören.

Elke Heidenreich

Elke Heidenreich ist in ihrem Leben sehr viel gereist: von Florenz nach China, von Berlin nach Amerika, und überall hat sie sich umgesehen. Nirgendwo jedoch ist sie ausgetretenen Pfaden gefolgt, nirgendwo hat sie nur das gefunden, was in den Reiseführern steht. Nein, sie hat sich ihre eigenen Wege gebahnt, hat Entdeckungen gemacht, die nur sie machen konnte, hat vor allem diejenigen Orte geliebt, die ihr etwas ganz Eigenes, Neues schenken konnten: eine besondere Straße, ein besonderes Essen, und einmal vermasselt ein Hund einfach eine Stadt wie Florenz. Und überall spürt sie die gleiche unstillbare Neugier auf die Menschen in den fremden Ländern und Städten. Eine wunderbare Entdeckungsreise!

Christian Sprang

Am Donnerstag, 2. Februar, kommt der Jurist und Autor Dr. Christian Sprang in die Christ-König-Kirche nach Hüingsen und stellt sein Buch: „Eine tapfere Leber hat aufgehört zu arbeiten“. Als Student hat Christian Sprang angefangen, besondere Todesanzeigen zu sammeln. Nun besitzt er Tausende. Wer sie betrachtet, stellt fest, wie sich der Umgang mit dem Tod gerade in den vergangenen Jahren verändert hat. Sie sind lustig, überraschend und persönlich: Immer häufiger weichen Todesanzeigen von den Formen ab, die lange galten. In diesem Buch stellen Christian Sprang und Matthias Nöllke die ungewöhnlichsten vor. Sie handeln von Trauerfeiern („Streuselkuchenfuddern gibbet nich“), von denkwürdigen Hobbys(„Mit deinen Tomaten bist du uns oft auf die Nerven gegangen“) und von letzten Gesprächen („Noch eins: Ich habe dich nicht ins Heim gebracht.“). Gerade auch im Zusammenhang mit der „Lichtinstallation“ in der Christ-König-Kirche ist der Abend ein ganz besonderes Erlebnis.

Jörg Thadeusz

Der Journalist, Moderator und Autor Jörg Thadeusz ist dann am Mittwoch, 19. April, Gast der Buchhandlung Daub auf der Wilhelmshöhe. Für seine Außenreportagen bei „Zimmer frei“ erhielt er den Grimme-Preis. Er moderiert die politische Gesprächssendung „Thadeusz und die Beobachter“ im rbb-Fernsehen. Bei WDR 2 befragt er in seiner Abendsendung Menschen, die etwas zu sagen haben. Er ist wöchentlicher Kolumnist der Berliner Morgenpost. Bei Kiepenheuer & Witsch erschienen von ihm: Rette mich ein bisschen, 2003; Alles schön, 2004; Aufforderung zum Tanz (gemeinsam mit Christine Westermann), 2008; Die Sopranistin, 2011, sowie „Die vereinigten Zutaten von Amerika“, 2012 (gemeinsam mit Anna Engelke). Frisch im April erscheint sein neues Buch „Steinhammer“, darin geht es um das Leben des Malers Norbert Tadeusz, der es zum Meisterschüler Beuys’ und zum Kunstprofessor brachte. Jörg Thadeusz schreibt in diesem authentischen Roman über einen Aufsteiger aus Lütgendortmund, der mit seiner Herkunft bricht und sie doch nie ganz loswird. Wer Thadeusz kennt, weiß, dass die Veranstaltung keine reine literarische Lesung, sondern ein inspirierender Abend wird.

Steffi Neu

Einen Tag später, am Donnerstag, 20. April, ist die Star-Moderatorin von WDR 2Steffi Neuauf der Wilhelmshöhe und stellt ihr Buch „Meine Mutmacher“ vor. Steffi Neu ist beliebte Radiomoderatorin und für ihre bodenständige, fröhliche und direkte Art bekannt. Doch auch sie hat Situationen erlebt, in denen es einem den Boden unter den Füßen wegzureißen droht. Nach dem Tod eines engen Freundes begann sie, nach Menschen zu suchen, die Schicksalsschläge erlebt und überwunden, die nach Krisen wieder Hoffnung gefunden haben. Wie macht man das? Was hilft dabei? Und kann man aus diesen Geschichten etwas für das eigene Leben lernen?In diesem Buch erzählt Steffi Neu von ihren Mutmachern, von Begegnungen, die sie besonders beeindruckt haben. Es sind Geschichten von Menschen, die gegen alle Widerstände Dinge bewegt haben, ihren eigenen Weg durch schwere Lebensphasen gegangen sind. Ein Buch voller Hoffnung, guter Ideen und echter Gefühle.

Constantin Schreiber

Der Moderator und Journalist Constantin Schreiber kommt nach Menden. Foto: Roland Magunia / Roland Magunia/Funke Foto Services

Und schließlich ist am Montag, 22. Mai, Mr. Tagesschau Constantin Schreiber in Menden und wird über „Glück im Unglück“ sprechen. Ist es angebracht, in einer Welt in Schieflage noch Glück zu verspüren? Unbedingt, sagt Constantin Schreiber - und ermutigt uns, der Leichtigkeit Platz zu schenken, ohne der Welt den Rücken zu kehren. Bestseller-Autor und Tagesschau-Sprecher Constantin Schreiber sucht und findet Antworten auf die Frage, wie es sich in Zeiten von Krieg, Klimakrise, Inflation und Pandemie mit dem Glück verhält. Können wir in diesen Zeiten glücklich sein? Dürfen wir uns noch freuen - oder sind wir vielleicht sogar dazu verpflichtet? Schreiber hat Orte und Menschen besucht, die glücklich machen und glücklich sind, schildert, wie Glücksgefühle entstehen, und fordert uns auf zu mehr Mut zum Frohsinn - denn nur wer glücklich ist, hat die Kraft, die großen Herausforderungen unserer Zeit anzupacken. Eine kluge unterhaltsame und Zuversicht spendende Lektüre für alle, die keine schlechten Nachrichten mehr aushalten.

Tickets für alle Veranstaltungen sind bei Daub ab sofort erhältlich www.buch-daub.de Tel.: 02373-3065.

