Fünf Verletzte bei schwerem Unfall in Oesbern

Menden. Bei einem schweren Unfall in Oesbern wurden am Sonntag fünf Personen verletzt. Ein Mann kam per Hubschrauber in die Unfallklinik nach Dortmund.

Schwerer Unfall in Niederoesbern: Beim Zusammenstoß dreier Autos sind am Sonntagnachmittag fünf Menschen verletzt worden. Gegen 16.45 Uhr kollidierten nach ersten Erkenntnissen zwei Autos – ein dritter Wagen touchierte eins der Unfallautos und kam 50 Meter weiter im Graben zum Stehen.

Anwohnende kümmerten sich um die Verletzten, bis der Rettungsdienst kam. Ein Fahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit werden. Da er zudem über Schmerzen an der Halswirbelsäule klagte, wurden die Türen entfernt, um ihn möglichst ungefährdet aus dem Wagen zu heben. Er kam per Hubschrauber in die Unfallklinik Dortmund-Nord.

Die übrigen Verletzen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die K21 in Niederoesbern war während der gesamten Rettungsmaßnahmen komplett gesperrt.

