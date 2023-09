Für den Mendener Heimatpreis 2023: Jetzt bewerben!

Menden. Einreichungen vom 15. September bis 31. Oktober: Wer den Mendener Heimatpreis gewinnt, wird mit 2500, 1500 oder 1000 Euro belohnt.

Zum fünften Mal seit 2019 lobt die Stadt Menden den Heimatpreis aus. Das hat der Stadtrat für 2023 und die Folgejahre am letzten Dienstag so beschlossen. Bereits ab dem morgigen Freitag beginnt die Abgabefrist zu laufen. Bewerben können sich noch bis zum 31. Oktober „Menschen, die sich in besonderer Weise in Menden ehrenamtlich engagieren, um Identität und Heimatbewusstsein in Menden zu fördern“.

Personen, Gruppen, Betriebe, Vereine, Initiativen, Träger: Alle können sich bewerben

Der Heimatpreis besteht aus drei Geldpreisen von 2500, 1500 und 1000 Euro. Er kann an Einzelpersonen oder Gruppen sowie Unternehmen, Betriebe, Vereine, Initiativen, Projektgemeinschaften, freie Träger oder andere Organisationen vergeben werden, in denen ehrenamtlich gearbeitet wird. Das herausragende ehrenamtliche Engagement soll „einen Beitrag dazu geleistet haben, Identität und Heimatbewusstsein in Menden zu fördern, den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Menden zu fördern, Anreize zu schaffen, um Heimat zu entdecken, zu erfahren oder erlebbar zu machen und Kultur und Kreativität in Menden zu bereichern“.

+++ Lesen Sie auch: Anmeldungen: Mendener Schulen stellen sich vor +++

Bewerbungen oder Vorschläge im Serviceportal, per E-Mail oder postalisch

Gewinner des Heimatpreises 2022 können die nächsten fünf Jahre allerdings nicht mehr am Bewerbungsverfahren für den aktuellen Heimatpreis teilnehmen. Neue Bewerbungen oder Vorschläge können alle Mendenerinnen und Mendener über das Serviceportal der Stadt, per E-Mail oder postalisch bis zum 31. Oktober einreichen. Zu vergeben ist der Preis noch in diesem Jahr.

Gefragt ist nachhaltiges Engagement aus vielen Lebensbereichen

Die Bewerbung soll klar machen, dass es nicht um ein einmaliges Projekt, sondern nachhaltiges Engagement geht. Gute Chancen hat demnach, wer Identität und Heimatbewusstsein und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in besonderer Weise fördert. Wer Anreize schafft, um Heimat zu entdecken, zu erfahren oder erlebbar zu machen. Wer Kultur und Kreativität in der Stadt bereichert und fördert. Die Preiskriterien seien „bewusst breit gefasst, um Personen und Vereinigungen aus vielfältigen Lebensbereichen anzusprechen und zur Antragstellung zu ermutigen“.

+++ Auch interessant: Umzug der Stadtbücherei jetzt offenbar besiegelt +++

Unabhängige Jury entscheidet: Vorsitzender ist der Bürgermeister

Über die Verleihung des Ehrenamtspreises entscheidet eine unabhängige Jury in einfacher Mehrheit. Vorsitzender ist Bürgermeister Schröder, hinzu kommen diverse Ausschussvorsitzende und Vertreter mehrerer Ratsfraktionen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden