Die Spundwand an der Kaiserstraße ist eine der Schutzeinrichtungen, die für den Fall von Hochwasser Anwohner schützen sollen.

Niederschläge Für Dienstag große Regenmengen in Menden erwartet

Menden Die Stadtverwaltung bereitet sich auf einen ungemütlichen Dienstag vor. Unterdessen sammelte sich schon am Montag örtlich das Wasser.

Die Stadtverwaltung ist vorbereitet auf einen äußerst nassen und zudem windigen Dienstag. „Wir haben das Wetter im Blick und rechnen insbesondere für morgen mit größeren Regenmengen“, sagt Ordnungsamtsleiterin Manuela Schmidt. Stürmische Böen könnten dafür sorgen, dass Äste, Zweige und Laub Abflüsse verstopfen. Hochwasser und Starkregen sind gleichermaßen bedrohlich.

Bereits am späten Montagnachmittag gab es erste Meldungen über große Wassermengen. So stand die Senke auf der Holzener Straße zwischen der Tennisanlage des VfL Platte Heide und dem Toyota-Autohaus Stamm zeitweise unter Wasser. Als der Regen nachließ, floss das Wasser dann aber auch relativ zügig wieder ab. Die Holzener Straße hatte erst kürzlich genau in diesem Bereich neuen Asphalt bekommen und war daher lange gesperrt.

Etwas später hieß es dann, Wasser dringe in den Trinkgut-Markt in Frielingsen ein. Einem WP-Reporter berichtete eine Mitarbeiterin vor Ort zwar von etwas Wasser im Laden, die Situation sei aber nicht bedrohlich gewesen.

