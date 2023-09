Für ein paar Euro Beute: Diebe schlagen Autoscheiben ein

Menden. Ein paar Euro haben unbekannte Kriminelle am Wochenende in Menden erbeutet, nachdem sie die Scheiben etlicher Autos einschlugen.

Zu gleich mehreren Diebstählen aus Autos kam es am Wochenende in Menden:

Zwischen Freitag, 15. September, 12 Uhr, und Samstag, 16. September, 9.27 Uhr, gab es einen Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug, das an der Schlesienstraße 21 in Menden geparkt war. An dem VW wurde eine rechte Seitenscheibe eingeschlagen. Aus der Mittelkonsole wurde Bargeld in Höhe von fünf Euro entwendet. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf etwa 255 Euro.

+++ Auch interessant: Kartoffelfest: Mann schlägt 15-Jährigem mit der Faust ins Gesicht +++

An der Schlesienstraße 62 wurde zwischen Freitag, 23.30 Uhr, und Samstag, 9 Uhr, bei einem geparkten VW Caddy die Seitenscheibe eingeschlagen. Aus der Mittelkonsole wurde Bargeld in Höhe von ca. 2,50 Euro entwendet. Der Sachschaden beträgt etwa 200 Euro.

An der Mecklenburgstraße 1 schlugen Unbekannte zwischen Freitag, 16 Uhr, und Samstag, 10 Uhr, bei einem Skoda Fabia eine rechte Seitenscheibe ein. Aus dem Handschuhfach wurde Bargeld in Höhe von circa zehn Euro entwendet. Der Sachschaden beträgt nach Angaben der Polizei etwa 500 Euro.

Am Papenbusch 5 gab es zwischen Freitag und Samstag, 7.45 Uhr gleich zwei Autoaufbrüche. An einem geparkten VW Passat wurde eine rechte Seitenscheibe eingeschlagen, ebenso wurde an einem geparkten Audi A1 eine rechte Seitenscheibe eingeschlagen. Es steht noch nicht fest, ob etwas entwendet wurde. Sachschaden: 500 Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden