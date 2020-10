Für verkaufsoffenen Sonntag muss der Stadtrat nachsitzen

Zum umstrittenen Mendener Innenstadt-Flohmarkt am nächsten Sonntag mit geöffneten Geschäften von 13 bis 18 Uhr gibt es am Freitag nun sogar eine Sonderratssitzung. Einberufen ist sie für 17 Uhr. Einziger Tagesordnungspunkt ist der Trödelmarkt – auf Amtsdeutsch geht es um den „Erlass der ordnungsbehördlichen Verordnung zur Festlegung zur Festlegung des verkaufsoffenen Sonntags am 11. Oktober aus Anlass eines Flohmarktes“. Bürgermeister Martin Wächter sieht den anstehenden Beschluss als notwendig an, um den verkaufsoffenen Sonntag über die Veranstaltung rechtlich abzusichern. „Wir haben immer gesagt, dass wir dem Einzelhandel in dieser schwierigen Zeit helfen wollen. Das tun wir damit“, zeigt sich Wächter überzeugt.

Hätte der alte Beschluss gereicht? Unterschiedliche Meinungen der Stadt-Juristen

„Auch wenn zum Trödelmarkt und dem verkaufsoffenen Sonntag schon ein grundsätzlich positiver Ratsbeschluss gefasst worden ist: Es gibt unter den Juristen abweichende Meinungen darüber, ob dieses Votum alleine – oder auch ein Dringlichkeitsbeschluss – wirklich ausreichen würden, um etwa eine Einstweilige Verfügung von welcher Seite auch immer abzuwenden“, erklärte Wächter auf Anfrage der WP.

Die Lösung, auf Nummer sicher zu gehen, sei indes auch mit der Dienstleistungs-Gewerkschaft Verdi abgestimmt worden. Verdi sei zwar weiterhin „nicht begeistert“ von der damit jetzt anstehenden Sonntagsarbeit für die Beschäftigten im Mendener Innenstadt-Einzelhandel. Man habe aber Einverständnis signalisiert, zumal die Bedingungen für einen verkaufsoffenen Sonntag erfüllt würden – zum Beispiel eine größere Veranstaltung, die mehr ist als nur ein Zugpferd für die Geschäfte, sowie eine klar abgegrenzte Veranstaltungsfläche.

Streitige Diskussion im Rathaus endet mit Entscheidung für neuen Termin

Angesichts dieser Gemengelage sei man im Verwaltungsvorstand auch nach streitigen Diskussionen zu dem Schluss gekommen, zu der Sitzung einzuladen, berichtet der Bürgermeister. Es ist damit die letzte Zusammenkunft der ablaufenden Ratsperiode, und sie findet wegen der Corona-Pandemie wiederum im geräumigen Saal der Wilhelmshöhe statt. Damit dürften neben möglichen Aufwandsentschädigungen für Politikerinnen und Politiker auch Kosten für die Einrichtung der Mikrofonanlage entstehen.

Er hätte den Ratsmitgliedern die Sitzung gerne erspart, gleichwohl halte er den Aufwand für nicht zu hoch, erklärte Wächter: „Das ist ja keine UN-Vollversammlung, die wir da einberufen“, zumal nicht alle Ratsmitglieder so kurzfristig abkömmlich seien. Zur Beschlussfähigkeit muss aber mehr als die Hälfte der 48 Politikerinnen und Politiker auf der Wilhelmshöhe erscheinen.

Bürgermeister Wächter wegen Landrats-Verabschiedung nicht selbst zugegen

Nachdem Wächter die 48 Ratsmitglieder nicht selbst zu der Sonderratssitzung eingeladen hat, sondern sein Stellvertreter Rudolf Weber, war in politischen Kreises schon gemutmaßt worden, der Bürgermeister habe angesichts des Missverhältnisses von Aufwand und Ertrag hierzu seine Unterschrift verweigert. Das ist laut Wächter aber nicht der Fall. Für ihn gehe es vielmehr um einen zeitgleich schon länger zugesagten Termin: eine Verabschiedung von Landräten.

Der Flohmarkt war bekanntlich in die Kritik geraten, weil das Gelände – und damit die halbe Innenstadt – dafür aus Coronagründen abgesperrt werden muss. Für die Fläche werden 2 Euro Eintritt verlangt, was für viel Widerspruch auch in Sozialen Medien sorgte. Inzwischen ist klar, dass die Eintrittsgelder für soziale Zwecke wie den Verein „Mendener in Not“ gespendet werden. Und: Der Flohmarkt wurde auch für Kinderstände geöffnet.