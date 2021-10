Für Villa Dominik erlaufen behinderte Kinder knapp 5000 Euro

Menden/Hemer. Die Schüler von der Felsenmeerschule in Hemer bringen beim Spendenlauf für die Mendener Villa Dominik eine wahnsinnige Summe zusammen

Kinder mit Behinderungen engagieren sich mit großartigem Ergebnis für die Menschen in der Villa Dominik. Ende September wurde an der Felsenmeerschule in Hemer ein Spendenlauf zu Gunsten der „Villa Dominik“ in Menden veranstaltet, die durch die Flutkatastrophe im Juli stark beschädigt wurde. Die Spende von fast 5000 Euro wurde jetzt übergeben.

Das Haus befindet sich in Trägerschaft des Vereins für körper- und mehrfachbehinderte Menschen (VKM e.V.) und beheimatet Erwachsene, von denen früher viele selber die Felsenmeerschule besuchten. Beim Spendenlauf umrundeten die Schülerinnen und Schüler der Felsenmeerschule den kleinen Sportplatz, um für jede Runde von ihren „Sponsoren“ einen vorab vereinbarten Geldbetrag zu bekommen. Verteilt über den ganzen Tag wurden die Teams der einzelnen Klassen begeistert angefeuert. Es war beeindruckend zu sehen, mit welchem Elan die Kinder mitmachten, egal ob motorisch fit oder im Rollstuhl. Mit ihrem sportlichen Engagement gelang es den Schülerinnen und Schülern so, einen Spendenbetrag von 4803,65 Euro zu erzielen. Vergangene Woche wurde dieser Betrag durch die Schülersprecherin Maya Ries aus Altena und den Schülersprecher Mervan Bingöl aus Menden im Beisein des Schulleiters Thomas Bömelburg an Marie-Ellen Krause, die Vorsitzende des VKM e.V., übergeben. Sie zeigte sich sehr erfreut und war überrascht über den unerwartet hohen Spendenbetrag, der nun für die notwendigen Reparaturen an der „Villa Dominik“ verwendet werden soll.

Felsenmeerschule in Hemer

Die Felsenmeerschule ist eine Förderschule mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, in der etwa 250 Kinder mit Behinderungen aus Hemer und umliegenden Orten unterrichtet werden. Das Einzugsgebiet der Schule umfasst Altena, Balve, Fröndenberg, Hemer, Iserlohn, Menden, Nachrodt-Wiblingwerde, Neuenrade und Sundern.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden und Umgebung!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden