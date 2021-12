Für Waldretter in Menden ist jetzt neuer Meilenstein gesetzt

Menden. Waldretter in Menden: Für die WP-Aktion steht jetzt der Kooperationsvertrag mit der Stadtverwaltung. Jetzt wird die Schirmherrschaft gesucht.

Der Vertrag für 10.000 neue Waldretter-Bäume in der Mendener Waldemei ist gemacht: Die Stadt Menden und die gemeinnützige Gesellschaft „WaldLokal“ haben sich für die große WP-Aufforstungs-Aktion zusammengeschlossen. Kürzlich haben Bürgermeister Dr. Roland Schröder und der für den Stadtforst zuständige Baudezernent Frank Wagenbach gemeinsam mit Andrea Tigges, der geschäftsführenden Gesellschafterin von „WaldLokal“, den Kooperationsvertrag unterzeichnet. Mit von der Partie waren Stadtförster Dirk Basse und WP-Redaktionsleiter Thomas Hagemann.

Neuer Waldretter-Vertrag regelt für Menden die Bepflanzung und die Nachpflege

Der jetzt unterzeichnete Vertrag tritt ab Januar offiziell in Kraft. Er ist sehr ausführlich gehalten und mehrfach geprüft, weil es laut Roland Schröder beim Waldretter-Projekt nicht nur um die große öffentliche Fläche geht, die jetzt auf viele Jahre hinaus zur Verfügung steht. Sondern auch ums Pflanzen, um die Regelung der Nachpflege und viele andere Aspekte bis hin zu steuerlichen Auswirkungen. Roland Schröder zeigte sich im Rathaus jedenfalls hocherfreut darüber, dass jetzt alles in trockenen Tüchern ist: „Wir begrüßen diese Unterstützung beim Aufforsten sehr! Und wir geben diese sechs Hektar gerne dafür frei, denn der Verlust an Wald ist auch in Menden schlimm.“

Mendener Stadtförster Dirk Basse: Mischwald aus Eichen, Buchen und Vogelkirschen

Mendens Stadtförster Dirk Basse , hier mit dem Studenten Niklas Schrödel, berechnet derzeit für eine Arbeit an der Fachhochschule den Wert des Mendener Waldes. Dabei ist der Wert für die Bevölkerung als Naherholungsgebiet klar: Er ist gerade in der Pandemie unschätzbar hoch. Foto: Corinna Schutzeichel / WP Menden

Dem kann Stadtförster Dirk Basse nur beipflichten: „Wir wollen aus der kahlen, sechs Hektar großen Fläche jetzt gerne einen kleinen, stabilen Mischwald aus Eichen, Buchen und Vogelkirschen machen – mit ausreichend Platz zwischen den Bäumen, um die Natur auch dort wieder hochkommen zu lassen.“ An die 10.000 Bäume könnten somit dort gesetzt werden.

WP-Lokalchef Thomas Hagemann: Waldemei retten – für uns und unsere Kinder

Den besonderen Reiz dieser WP-Aktion sieht Lokalchef Thomas Hagemann darin, dass mit dieser Aktion wirklich alle Mendenerinnen und Mendener selbst wieder für einen quicklebendigen und widerstandsfähigen heimischen Wald sorgen können. „Wir alle in Menden würden buchstäblich zu Rettern unserer Waldemei, für uns selbst und für unsere Kinder.“

Schon mit 5 Euro sind Waldretter dabei: So viel kostet eine Baumpflanzung

Schon ab fünf Euro sind die Spenderinnen und Spender dabei. Damit kalkuliert Andreas Tigges von „WaldLokal“ pro gepflanztem Baum: „Wir haben in Menden seit der ersten Veröffentlichung der Aktion in der WP schon etwa 40 Teilnehmer gewonnen, die sich gemeldet und gespendet haben.“ Man könnte daraus auch nachträglich seinen ganz persönlichen Weihnachtsbaum machen, schmunzelt Frank Wagenbach: „Nicht als Tanne im Wohnzimmer, sondern als Buche in der Waldemei.“ Die Bäume werden allerdings, anders als beim Babywald, nicht nach Spender gekennzeichnet.

WaldLokal sucht für Menden jetzt Unternehmer als Schirmherrin oder Schirmherr

Andrea Tigges, die ehrenamtlich tätig ist und mit der Waldretter-Aktion andernorts schon einige Erfahrungen gesammelt hat, wünscht sich unterdessen neben möglichst vielen Einzelspenden auch Mendener Unternehmen, die das Waldretter-Projekt unterstützen. „Unter den Unternehmerinnen und Unternehmern in Menden suchen wir auch noch den Schirmherrn oder die Schirmherrin. Denn wir haben gelernt, dass dann so richtig Dampf auf den Kessel kommt!“

Zur Belohnung für das Klima-Engagement vor der Haustür hat sich die WP im 75. Jahr ihres Bestehens etwas Besonderes einfallen lassen: ein Mendener Pflanzfest für alle Waldretterinnen und Waldretter an einem Frühlingstag im kommenden März!

