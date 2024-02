Fürs bessere Klima: Testfahrer in und um Menden gesucht

Menden Die Abgasjäger von HJS in Menden suchen Menschen, die ihre Autos testweise sechs Monate mit Partikelfilter fahren. Es winken 820 Euro.

Sie haben schon elf, aber sie brauchen zwanzig: Die Abgasjäger der HJS Emission Technology in Menden suchen aktuell Testfahrerinnen und Testfahrer mitsamt ihren Autos. Es geht um nichts weniger als um ein besseres Klima für ganz Europa. Denn nach dem Reinigen von Diesel-Abgasen knöpfen sich auch die Techniker vom Dieselweg jetzt den Benziner vor. Und das im Rahmen des großen EU-Förderprojekts „AeroSolfd“ .

Dessen Ziel lautet: Neuartige Partikelfilter sollen künftig auch die Abgase und sonstigen Emissionen von Abermillionen Autos bis zur Euro 6c-Abgasnorm entschärfen, die mit normalem Sprit unterwegs sind. Neben dem Abgas sondern alle Fahrzeuge auch winzige Partikel etwa von Reifen und Bremsen ab, die Luft und Wasser ebenso belasten und in der Folge zu Gesundheitsproblemen führen können. Um die Wirksamkeit der neuen Filter dagegen zu untersuchen, ist jetzt der Flottenversuch geplant. Dafür sollen jeweils 20 Autos in Deutschland und der Schweiz sowie zehn in Israel rollen.

Als Belohnung winken allen Teilnehmern jeweils 820 Euro

Wer sich mitsamt dem eigenen Pkw für den halbjährigen Alltagstest zur Verfügung stellt, der erhält als Belohnung fürs Mitmachen am Ende 820 Euro. Das Riesenproblem für HJS: Es muss haargenau das richtige Auto sein, damit Vergleichbarkeit herrscht. Marke und Typ, Baujahr und Motorleistung müssen dafür identisch sein.

Gesucht: Fiat 500, Opel Corsa, Golf 7 und Peugeot 3008

Die Autos dürfen nur aus dem Baujahr 2016 stammen und müssen obendrein die Euro 6b-Norm erfüllen. Gefragt sind folgende Fahrzeuge:

Fiat 500 X mit 1,6 Litern Hubraum und 81 KW Leistung,

Peugeot 3008 mit 1,6 Litern Hubraum und 121 KW

VW Golf 7 mit 1,4 Litern Hubraum und 92 KW sowie

Opel Corsa mit 1,4 Litern Hubraum 66 KW Leistung

Nochmals: Nur diese Fahrzeugtypen und nur das Baujahr 2016 sind gefragt, betont HJS-Projektleiter Peter Neumann. Denn nachdem sie im eigenen Betrieb und im Umfeld des Unternehmens gefragt hatten, bekamen die Mendener Techniker neben passenden Fahrzeugen und teilnahmewilligen Fahrzeughaltern auch Fahrzeuge angeboten, die überhaupt nicht passten. Das sollte möglichst nicht nochmal passieren. Der Partikelfilter selbst besteht aus einem Keramiksubstrat, das HJS geliefert bekommt. „Wir bauen den Keramikfilter in ein Metallgehäuse mit entsprechender Verrohrung ein, damit das Gesamtpaket in die oben genannten Fahrzeuge passt“, sagt Neumann.

Wir brauchen eben nicht nur das bestimmte Fahrzeug, sondern auch den halbjährigen Alltagsbetrieb mit dem Halter oder der Halterin. Peter Neumann

Schwierige Suche: Zu den Testwagen gehören immer die Halter

Warum besorgt sich das Mendener Unternehmen die richtigen Autos nicht einfach in Autohäusern oder auf den gängigen Kauf-Plattformen? „Wir brauchen eben nicht nur das bestimmte Fahrzeug, sondern immer auch den halbjährigen Alltagsbetrieb mit dem Halter oder der Halterin“, sagt Neumann. Das mache die Suche viel schwieriger, als man selbst erwartet habe.

Bitte um Sorgfalt: Nur die richtigen Fahrzeuge melden

Und was müssen Autofahrerinnen und Fahrer tun, die ein solches Auto besitzen, sich in den Dienst des Klimaschutzes stellen und am Ende 820 Euro erhalten wollen? „Wir bitten darum, erstmal im Fahrzeugbrief nachzusehen, ob es auch wirklich das passende Fabrikat ist“, erläutert Neumanns Kollege Lukas Bartecki. Wenn dem so ist, kann man Bartecki bei HJS direkt verständigen – entweder unter der Rufnummer 02373/987 550 oder per E-Mail unter testfahrzeuge@hjs.de.

Beim Einbau gibt‘s für zwei Tage ein Leihfahrzeug

Wenn alles stimmt, kann‘s losgehen. Man liefert seinen Wagen bei HJS ab und erhält für zwei Tage ein Leihfahrzeug. An diesen beiden Tagen bauen die Mendener den Partikelfilter und das Messgerät ein, die übrigens beide keine Schäden etwa am Motor anrichten können, wie Bartecki betont. Danach lebt und arbeitet man mit dem ausgerüsteten Auto einfach wie immer. „Schön wäre es, wenn die monatliche Kilometerleistung bei 1000 oder mehr liegt“, sagt Neumann. Es sollten dafür aber ausdrücklich keine Extratouren unternommen werden, um die Testergebnisse nicht zu verfälschen.

HJS-Experten sehen Test-Auftrag auch als Auszeichnung

Nach einem Vierteljahr wird man zwischendurch zu einer kurzen Überprüfung gebeten, und nach etwa sechs Monaten ist der Test beendet. Auftraggeber für den Flottenversuch von HJS ist der VERT-Verein aus der Schweiz. Dort werden auch die Untersuchungen koordiniert und die Ergebnisse ausgewertet. Dass HJS von diesem langjährigen und namhaften Partner für die Durchführung des Tests in Deutschland ausgewählt wurde, empfinden die Mendener als echte Auszeichnung. Peter Neumann: „Zur Umsetzung brauchen wir jetzt aber die Unterstützung aus der Bevölkerung.“

