Fans aus Wolfsburg stehen mit ihren Schals auf der Tribüne (Symbolbild). In Bochum hat ein Fröndenberger versucht, einem Wolfsburg-Fan den Schal zu entreißen.

Polizei Fußballspiel in Bochum: Fröndenberger will Fanschal rauben

Bochum/Fröndenberg. Versuchtes Raubdelikt am Rande der Fußballbegegnung VfL Bochum gegen VfL Wolfsburg am Samstag. Was ein Fröndenberger damit zu tun hat.

Zivilbeamte des Bochumer Einsatztrupps haben nach einem versuchten Raubdelikt am Rande der Fußballbegegnung VfL Bochum gegen VfL Wolfsburg am Samstag (22. April) einen Tatverdächtigen, einen 28-Jährigen aus Fröndenberg, gestellt.

Nach Abpfiff sprach ein Fan der Gastmannschaft, 19 Jahre, aus Edingen-Neckarhausen, die Einsatzkräfte an und schilderte, wie ein Mann kurz zuvor versucht habe, ihm mit Gewalt seinen Fanschal zu entreißen.

Zivilbeamte nehmen Fröndenberger vorläufig fest

Als die Zivilbeamten den Tatverdächtigen, der sich noch in der Nähe aufhielt, ansprachen und sich als Polizisten zu erkennen gaben, flüchtete dieser. Nach kurzer Verfolgung stellten die Bochumer Beamten den Tatverdächtigen, einen 28-Jährigen aus Fröndenberg, nahmen ihn vorläufig fest und schrieben eine Anzeige wegen versuchten Raubes.

Das Bochumer Innenstadtkommissariat KK 31 hat die Ermittlungen aufgenommen.

