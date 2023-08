Fußweg in Menden beschädigt: Stadt weist auf Reitverbot hin

Platte Heide. Der Waldweg am Heckenrosenweg in Menden wurde wiederholt beschädigt. Reiten ist dort verboten, darauf weist die Stadt ausdrücklich hin.

Erst vor Kurzem wurde der Waldweg am Heckenrosenweg in Menden erneuert. Der Weg in dem Waldstück zwischen Hermann-Löns-Straße bis zum Kornblumenweg wurde allerdings in den vergangenen Wochen mehrfach von Reitern benutzt. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Da die Oberfläche nicht für diese Belastung ausgelegt ist, ist der Weg auch ausdrücklich für die Nutzung mit Pferden verboten.

Das Ordnungsamt der Stadt Menden weist daher ausdrücklich darauf hin, dass es sich im Falle eines Verstoßes um eine Ordnungswidrigkeit handelt und ein Bußgeld fällig wird, sollte das Verbot nicht eingehalten werden. +++ Lesen Sie auch: Ärger über Pferdeäpfel auf Spazierwegen in Menden +++

Das Ordnungsamt weist durch zusätzliche Schilder auf dieses Verbot hin. Auch, um weitere Schäden an dem neu hergestellten Weg zu verhindern.

