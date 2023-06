Ganz in Weiß: „Diner en blanc“ erneut vor St. Vincenz Menden

Menden. Im August findet auf dem Kirchplatz der St.-Vincenz-Kirche Menden wieder das „Diner en blanc“ statt. Alle Infos zu Veranstaltung und Tickets.

Nach dem Motto „Ganz in Weiß“ verwandelt sich am Mittwoch, 16. August, der Kirchplatz der St.-Vincenz-Kirche in der Innenstadt von Menden wieder in einen ganz besonderen Ort, an dem die Gäste einen Sommerabend in traumhafter Kulisse genießen können. Der Vorverkauf der Platzkarten für das „Diner en Blanc“ startet am Mittwoch, 7. Juni. Auch in diesem Jahr wird ein Teil des Verkaufspreises wieder für den guten Zweck gespendet.

Picknick in Weiß wird zum großen Erfolg Picknick in Weiß wird zum großen Erfolg Mehr als 200 Gäste kamen zur dritten Auflage "Diner en Blanc" zum Kirchplatz. Foto: Thomas Nitsche

Die Idee des „Diner en Blanc“ stammt ursprünglich aus Paris und erfreut sich mittlerweile in zahlreichen Städten immer größerer Beliebtheit. Dabei werden die Teilnehmer ermutigt, in weißen Outfits zu erscheinen und alles, was sie zum Essen benötigen, mitzubringen, darunter auch Teller, Besteck und Tischdekoration. Bei diesem riesigen Gourmet-Picknick kommen Menschen ins Gespräch, stoßen gemeinsam an, teilen sich Essen und Getränke und erleben zusammen einen Abend in angenehmer Atmosphäre. +++ Lesen Sie auch: Diner en blanc entwickelt sich zur festen Größe in Menden +++

Mit dem Ticketkauf wird Sanierung und Erhalt der Antoniuskapelle unterstützt

Das Stadtmarketing Menden stellt, zusammen mit dem Salsa, die Tische und Stühle zur Verfügung. Live-Musik von dem Trio „The Black Lounge Experience“ mit Piano, Saxofone und Gesang soll für eine angenehme Atmosphäre sorgen. „Das Diner en Blanc verspricht wieder, ein unvergesslicher Abend in freundlicher und aufgeschlossener Gesellschaft zu werden“, so Melanie Kersting, Geschäftsführerin des Stadtmarketing Menden. „Gleichzeitig unterstützt jeder Gast automatisch mit dem Ticketkauf auch die Sanierung und den Erhalt unserer geschätzten Antoniuskapelle.“

Platztickets gibt es – solange der Vorrat reicht - bis zum 9. August für 10 Euro an den folgenden Vorverkaufsstellen: Salsa, Buchhandlung Daub, Tabak Semer und Schokoladenmanufaktur Sauerland.

