Alexandra Schulte aus Balve WP-Schützenkönigin im Hönnetal!

Balve-Garbeck. Alexandra Schulte aus Garbeck hat gewonnen! Als Hönnetal-Schützenkönigin zieht sie ins Superfinale des WP-Wettbewerbs ein. Was sie erwartet.

Herzlichen Glückwunsch! Was für ein Erfolg: Alexandra Schulte ist die WP-Königin im Hönnetal! Unter 13 Bewerberinnen aus unserer Region hat die Garbeckerin aus der Schützenbruderschaft Hl. Drei Könige als erste Vertreterin aus Balve in den zehn Jahren des WP-Wettbewerbs die allermeisten Stimmen auf sich vereinen können – online oder per Coupon. Ihr Triumph hatte sich schon in der ersten Runde angedeutet, als es um noch die Top Ten im Regionalfinale ging. Jetzt ist sie auch hier Erste geworden. Für Alexandra Schulte, für ihre Bruderschaft und die ganze Region heißt es nun: Nach dem Finale ist vor dem Finale. Diesmal dem Superfinale, dem Wettbewerb mit sechs anderen Regionalköniginnen.

„Keinen blassen Schimmer“, dass es ihr Alexander auf den Vogel abgesehen hatte

Die frisch gebackene Hönnetal-Majestät sollte laut der Bewerbung ihrer Garbecker Bruderschaft zur WP-Königin werden, „weil sie so dermaßen ahnungslos war und überhaupt keinen blassen Schimmer hatte, dass ihr Mann Alexander es an jenem Montagmorgen auf den Vogel abgesehen hatte“. Denn wie es gute Tradition ist, war sie zu dieser Zeit beim Frühstück mit den Stammtischschwestern. Sogar ihre drei Kinder wussten früher als sie, dass sie die neue Garbecker Königin ist – und der von langer Hand geplante Urlaub nach dem Schützenfest kurzerhand verschoben werden sollte.

Nur „positiv Bekloppte“ im Hofstaat – das kann ja heiter werden!

Schützenverein seit 1663 – mindestens Die Schützenbruderschaft Hl. Drei Könige Garbeck kann ihr Bestehen seit mindestens dem Jahre 1663 nachweisen. „Glaube - Sitte - Heimat“ wird in Garbeck nicht nur auf dem traditionell jährlich am 2. Juli-Wochenende stattfindenden Schützenfest gelebt, sondern auch bei zahlreichen Veranstaltungen rund ums ganze Jahr. Mehr Infos zur Bruderschaft gibt es auf: www.schuetzen.garbeck.de, auf Facebook und bei Instagram.

Wer weiter liest, wie sich die Bruderschaft für ihre Majestät ins Zeug gelegt hat, den wundert allerdings nichts mehr: „Alexandra und Alexander sind tief im Garbecker Dorf verwurzelt, beide sind in Vereinen und auch ehrenamtlich unterwegs. Von daher sind sie absolut authentisch – wir können uns keine besseren Vertreter für unsere Schützenbruderschaft und unser Dorf vorstellen.“ Das schreiben die selbst ernannten „positiv Bekloppten“ aus ihrem Hofstaat. Wohl dem, der solch einen Verein hinter sich stehen hat!

WP dankt allen Königinnen und Vereinen, die bis hierher mitgemacht haben

Bei allen anderen Königinnen und ihren Vereinen und Unterstützern in Balve, Menden, Fröndenberg und Neuenrade bedankt sich die WP auf diesem Wege sehr herzlich fürs nochmalige Mitmachen: Ihr alle habt angesichts der hohen Stimmzahlen einen tollen Job gemacht! Gewinnen kann aber nur die Eine – und für die geht’s jetzt erst richtig rund. Denn ab morgen beginnt das Rennen um den Thron in ganz WP-Land – und das kann sich wahrlich sehen lassen.

Ab Freitag, 12 Uhr, wird im Netz fürs Superfinale abgestimmt – Coupon in der Zeitung

Vom Freitag, 14. Oktober, ab 12 Uhr bis zum Dienstag, 18. Oktober, um 12 Uhr wird im Superfinale unter den sieben Regionalköniginnen die WP-Schützenkönigin 2022 gekürt. Die Gesamtsiegerin wird am 23. Oktober auf dem Abschlussfest in Bestwig-Ramsbeck gekrönt. Bis zum Mittag des 18. Oktober kann unter allen sieben Königinnen der Regionen Hönnetal, Hagen & Ennepe-Ruhr, Brilon, Siegen-Wittgenstein, Arnsberg, Meschede und Olpe abgestimmt werden.

Gesamtsiegerin erhält ihr eigenes großes Fest am 23. Oktober in Bestwig

Die Siegerin wird am Sonntag, 23. Oktober, auf einem eigenen Fest gekrönt. Durch den Tag führt Carolin Linke vom Radio Sauerland. Sie will für gute Stimmung und eine strahlende Königin sorgen. Na, dazu würde sie bei Alexandra Schulte und ihrem Hofstaat wohl nicht viel beitragen müssen! Wir drücken die Daumen, alle anderen jetzt hoffentlich die richtigen Tasten!

