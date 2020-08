Mitarbeiter des Ordnungsamtes - hier ein Symbolbild - woillen in Restaurants und Kneipen verstärkt kontrollieren.

Corona Gastronomie in Menden: Ordnungsamt will Kontrolle verstärken

Menden. Beim Ordnungsamt der Stadt Menden sind Beschwerden eingegangen, dass sich Betreiber nicht an die Corona-Regeln halten.

In der kommenden Woche wird das Ordnungsamt der Stadt Menden verstärkt Gastronomiebetriebe, Bäckereicafés und ähnliche gastronomische Betriebe kontrollieren. Das kündigt die Stadt am Freitag an.

Grund seien Hinweise und Beschwerden, die beim Ordnungsamt eingegangen sind, erklärt Stadtsprecher Johannes Ehrlich. Demnach hielten sich viele Betreiber nicht an die nach wie vor geltenden Hygiene- und Abstandsregeln oder beachteten sie nicht ausreichend. Daher sollen die Kontrollen in diesem Bereich in der kommenden Woche verstärkt werden.

Grundsätzlich sei aber nach wie vor jeder Einzelne gefragt und gefordert, beton Ehrlich: „Nehmen Sie weiterhin Rücksicht und schützen sich und andere durch das Einhalten des Mindestabstandes von 1,5 Metern und das Tragen einer Alltagsmaske dort, wo es vorgeschrieben ist.“

Gerade jetzt, wo vielerorts die Corona-Fallzahlen wieder steigen, reiche der reine Appell allerdings nicht aus. Daher seien Kontrollen nach wie vor unumgänglich. Bei Verstößen drohe im Zweifelsfall ein Bußgeld.

