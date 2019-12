Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gebürtiger Balver seit 2014 auch im Märkischen Kreistag

Diplom-Sozialwissenschaftlers. Marco Voge, 39, ist gebürtiger Balver, verheirateter Vater von zwei Kindern und evangelisch. Nach der Mittleren Reife begann er 1996 eine Ausbildung zum Informatiker, die er drei Jahre später mit der Fachhochschulreife abschloss. Es folgte ein Studium der Politikwissenschaften an der Universität Duisburg-Essen mit dem Abschluss eines .

Mitglied der CDU ist Voge seit 1998. Nach Tätigkeiten als Mitarbeiter der Landes-CDU, an der Fachhochschule für Oekonomie und Management und in der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU NRW wurde er Büroleiter eines Landtagsabgeordneten und Pressesprecher des CDU-Kreisverbandes Märkischer Kreis sowie des CDU-Bezirksverbandes Südwestfalen. Seit 2014 ist Voge Mitglied im Rat der Stadt Balve, im Kreistag des Märkischen Kreises sowie Ortsvorsteher von Mellen. 2017 wurde Voge in den NRW-Landtag gewählt. Er gilt als bodenständiger Abgeordneter, der für seinen Wahlkreis bei Fördergeldern und Projekten möglichst gute Ergebnisse erzielen will.