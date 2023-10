Gebürtiger Mendener: Jazz-Legende Ali Claudi (80) verstorben

Menden. Der gebürtige Mendener Ali Claudi war einer der Pioniere der Solo-Gitarre in Deutschland. Jetzt ist der Jazz-Musiker mit 80 Jahren verstorben.

Der auch international als Jazz-Legende geltende gebürtige Mendener und Walram-AbiturientAli Claudi ist am 12. Oktober im Alter von 80 Jahren in Düsseldorf gestorben. Er wäre am 17. Oktober 81 Jahre alt geworden.

Jazz-Gitarrist Ali Claudi gehörte zu den Pionieren des Instruments in Deutschland. In den vergangenen 60 Jahren kam er auf weit mehr als 6000 Konzerte und viele eigene Alben, mehr als 30 Langspielplatten und CDs.

Mit 19 Jahren begann Ali Claudi als einer der Pioniere der Solo-Gitarre in Deutschland

Mit 19 Jahren verließ Ali Claudi Menden nach dem Abitur, studierte Volkswirtschaft in Köln und begann, in Jazzclubs aufzutreten. Der frühere Mendener WP-Redaktionsleiter Claus-Peter Levermann, gleicher Jahrgang, gleiche Schule, hat die Anfänge des musikalischen Werdegangs von Ali Claudi so beschrieben: „Mit 19 begann er als einer der Pioniere der Sologitarre in Deutschland. Er trat mit unterschiedlichsten Formationen auf. Spielte bei zahlreichen Jazz-Festivals in Berlin, Köln, Düsseldorf, Bingen, im benachbarten Ausland wie Holland und Frankreich und natürlich in Balve, in der Höhle. Das erste Geld verdienten Ali und Band schon vor dem Abitur. 15 DM am Abend und für alle ein Bier. Das war 1959/60 in der Milchbar von Flemming an der Unnaer Straße.“

Ali Claudi ist auch rund 25 Mal in seiner Heimatstadt Menden aufgetreten

Ali Claudi war als Solist mit vielen internationalen Jazzgrößen auf Konzerten zu hören, wie Bill Coleman, Joe Turner, Booker Ervin oder Kurt Edelhagen.

Vergessen hatte Ali Claudi sein Menden in all den Jahren allerdings nicht. Rund 25 Mal ist er in der ­Hönnestadt aufgetreten. Darunter waren der Auftritt beim „Mendener Sommer“ in einem Güterwagen als Bühne auf dem Bundesbahn­gelände oder im „Dicken Baum“ und zuletzt 2018 im Club „woanders“.

