Gefasste Engeltrick-Betrügerin auch in Fröndenberg aktiv

Immer wieder werden Seniorinnen und Senioren von angeblichen Enkeln um ihr Erspartes gebracht. Diesmal lief es andersherum: Am Übergabeort erschienen Zivilfahnder. Die Festgenommene soll auch in Fröndenberg ihr Unwesen getrieben haben.

Fröndenberg/Kreis Unna. 30-Jährige Abholerin von Geld und Schmuck in Holzwickede auf frischer Tat ertappt – sie soll auch in Fröndenberg ihr Unwesen getrieben haben.

Eine 30-jährige mutmaßliche Enkeltrick-Betrügerin, die kürzlich auf frischer Tat festgenommen werden konnte, hat offenbar auch in Fröndenberg ihr Unwesen getrieben. Das geht aus einer aktuellen Polizeimeldung zu dem Fall hervor. Zivilfahnder hatten die Frau, die keinen festen Wohnsitz hat, am 18. November in Holzwickede bei der Übergabe von Geld und Schmuck verhaftet.

Als Abholerin bei geleimten Senioren offenbar auch in Fröndenberg unterwegs

Die Tatverdächtige sitzt seitdem auf Anordnung eines Haftrichters in Untersuchungshaft. Ermittlungen der Polizei haben jetzt ergeben, dass die Frau bei mindestens drei weiteren vollendeten Trickbetrugsdelikten in Fröndenberg, Unna und Kamen als Abholerin von Wertsachen fungiert haben könnte und dementsprechend als dringend tatverdächtig gilt. Ob der 30-Jährigen noch weitere Delikte zuzuordnen sind, wird im Rahmen der laufenden Ermittlungen geprüft.

Angeblich verhaftete „Enkelin“ will Kaution von vermeintlichen Großeltern

Dank eines schnellen Zugriffs hatte die Polizei die 30-Jährige bei der Übergabe von Geld und Schmuck am Tatort festgenommen. Eine Seniorin aus Holzwickede hatte am 18. November gegen 12.30 Uhr einen Anruf ihrer angeblichen Enkeltochter erhalten. Die Anruferin baute die Legende auf, dass sie in einen Verkehrsunfall verwickelt sei und deswegen von der Polizei festgenommen wurde. Sie dürfte erst wieder gehen, wenn sie die fällige Kaution von 25.000 Euro bezahlt hätte, gab sie vor. Die Anruferin forderte deshalb die Seniorin auf, ihr in dieser finanziellen Notsituation zu helfen.

Holzwickeder erkennt Betrugsabsicht und ruft die Polizei hinzu

Der Ehemann der Seniorin, der sich im Vorfeld mit dem Enkeltrick-Phänomen beschäftigt hatte, erkannte sofort den Betrugsversuch und verständigte die Polizei. Am Telefon ging er dann zum Schein auf die Forderungen der Anruferin ein. Diese bat den Senior, mit Geld und Schmuck um kurz nach 14 Uhr einen Treffpunkt aufzusuchen. Hier werde eine Frau auf ihn zukommen, ein Codewort nennen und die Wertgegenstände abholen. In diesem Moment erfolgte der Zugriff der Polizei: Zivilfahnder nahmen die Frau am Übergabeort fest.

Polizei lobt Senior für Umsicht: Betrüger können sich nicht sicher fühlen

Die wegen eines gleichgelagerten Delikts bereits vorbestrafte Tatverdächtige wurde tags darauf auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund dem Haftrichter am Amtsgericht Unna vorgeführt. Dieser erließ gegen die 30-Jährige den Untersuchungshaftbefehl. Aus polizeilicher Sicht hatte sich der Senior vorbildlich verhalten, hieß es. Die Festnahme sei auch dem feinen Gespür dieses Bürgers zu verdanken. „Der Ermittlungserfolg beweist einmal mehr, dass sich die Trickbetrüger nicht zu sicher sein sollten, in älteren Menschen die idealen Opfer für ihre kriminellen Methoden auszuwählen“, betonte Kriminaldirektor Christoph Strickmann, Leiter der Direktion Kriminalität bei der Kreispolizeibehörde Unna.