Auseinandersetzung Gefecht im Bus: Hemd zerrissen, Fahrgast landet in der Hönne

Ein Streit im Bus zwischen Busfahrer und Fahrgast ist am Dienstag in Menden eskaliert. Der unbekannte Fahrgast landete gegen 16.30 Uhr in der Hönne.

Nach dem Anruf eines Zeugen stoppte die Polizei den Bus der MVG-Linie im Bereich Mendener Straße/Haarweg und nahm die Aussage des leicht verletzten Busfahrers auf. Sein Hemd war zerrissen. Er gibt an, dass ihn der unbekannte Fahrgast beim Aussteigen an der Walburgisstraße beleidigt habe.

Fahrer erlitt Verletzungen

Als er ihn zur Rede stellte, habe sich ein Wortgefecht entwickelt und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Sein Gegner stieß ihn zu Boden. Dabei erlitt der Fahrer Verletzungen. Um sich zu verteidigen, habe er den Gegner in die Hönne gestoßen und sei weitergefahren. Der Unbekannte kletterte aus dem Wasser und ging weg.

Die Polizei nahm eine Anzeige des Busfahrers wegen Körperverletzung und Beleidigung auf. Eine Nahbereichsfahndung nach dem renitenten Fahrgast verlief ohne Erfolg.

