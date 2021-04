Geflügelpest: Märkischer Kreis richtet Sperrbezirk ein

Menden/Kreis. Nach Ausbruch der Geflügelpest in einem Betrieb in Menden, hat der MK Sperrbezirk und Beobachtungsgebiet eingerichtet. Das gilt es zu beachten.

Die Geflügelpest ist nach einem Fall in Menden auch im Märkischen Kreis angekommen. Das Land NRW hat für den gesamten Regierungsbezirk Arnsberg die Aufstallung von Geflügel per Erlass angeordnet. Die Stallpflicht gilt im gesamten Kreisgebiet. Der Märkische Kreis hat mittlerweile eine Allgemeinverfügung erlassen und einen Sperrbezirk sowie ein Beobachtungsgebiet um den betroffenen Betrieb eingerichet.

Ein Betrieb in Menden hatte 100 Legehennen aus der Region Paderborn erhalten. In dem Betrieb dort wurde wenige Tage danach die Geflügelpest nachgewiesen und ist inzwischen vom Friedrich-Löffler-Institut bestätigt. Eine Verbreitung der Krankheit in andere Geflügelbestände muss unbedingt verhindert werden.

Märkischer Kreis erlässt Allgemeinverfügung: Sperrbezirk und Beobachtungsgebiet

Der Märkische Kreis hat mittlerweile eine Allgemeinverfügung erlassen und einen Sperrbezirk eingerichtet sowie ein Beobachtungsgebiet um den betroffenen Betrieb. Beides gilt seit Donnerstag, 1. April.

Im Sperrbezirk gelten folgende Regeln:

Einrichtung Sperrbezirk mit drei Kilometer Radius

Geflügel muss in einen Stall oder in eine Voliere mit nach oben geschlossenem Dach

Geflügelhalter müssen Haltung beim Veterinäramt melden (falls noch nicht geschehen)

Auffällige Todesfälle müssen gemeldet werden

Bestände werden amtstierärztlich begutachtet

Im Beobachtungsgebiet mit einem Radius von zehn Kilometern gilt folgendes:

Geflügel muss in einen Stall oder Voliere mit nach oben geschlossenem Dach

Geflügelhalter müssen Haltung beim Veterinäramt melden (falls noch nicht geschehen)

Auffällige Todesfälle müssen gemeldet werden

Alle weiteren Informationen einschließlich der Meldeformulare zum Herunterladen sind auf der der Internet-Seite des Märkischen Kreises unter www.maerkischer-kreis.de Stichwort Geflügel.

Funde von verendeten wildlebenden Wasservögeln oder Greifvögeln melden

Wie das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen mit-teilt, sind Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, Funde von verendeten wildlebenden Wasservögeln oder Greifvögel dem Veterinäramt des jeweiligen Landkreises zu melden. Verendete oder krank erscheinende Tiere sollen nicht berührt, eingesammelt oder selbst vom Fundort verbracht werden. Vorsicht ist auch beim Kauf von lebendem Geflügel über fliegende Händler geboten.

Geflügelpest kann auch über lebende Tiere in andere Bestände eingetragen werden

Das aktuelle Geschehen um einen Ausbruch der Geflügelpest im Kreis Paderborn in unmittelbarem Zusammenhang zu einem Handel mit lebendem Geflügel im Reisegewerbe zeigt, dass die Geflügelpest auch über lebende Tiere in andere Bestände eingetragen wird. Nicht nur Nordrhein-Westfalen ist von diesen Verkäufen betroffen. Über den Handel mit lebendem Geflügel in kleinen Mengen, insbesondere an Hobbyhalter, wurden Legehennen aus Ostwestfalen in sechs weitere Bundesländer veräußert. Auch dort konnten in Folge des Ausbruches im Kreis Paderborn bereits erneute Ausbrüche festgestellt werden.

Für Menschen, die keinen unmittelbaren Kontakt zu kranken Tieren haben, keine Gefahr

Für Menschen, die keinen unmittelbaren Kontakt zu infizierten Tieren haben, bedeutet das Geflügelpest-Virus keine Gefahr. Auch können Geflügelfleisch sowie Eier nach Erhitzen gefahrlos verzehrt werden. Bedenken, wonach aufgrund der Geflügelpest Freilandeier vor Ostern in Nordrhein-Westfalen knapp werden, sind nach Einschätzung des Umweltministeriums unbegründet.

Aufgrund der derzeitigen Seuchenlage ist auch bei Hobbyhaltern eine tägliche Kontrolle der Todesraten sowie der Produktionsdaten im Tierbestand erforderlich. Erhöhte Sterblichkeitsraten (mehr als zwei Prozent des Bestandes innerhalb von 24 Stunden) sowie rückläufige Legeleistungen sind unverzüglich beim Veterinäramt des Märkischen Kreises zu melden. Das leitet dann eine amtliche Probenuntersuchung und alle weiteren tierseuchenrechtlichen Maßnahmen ein. Bei positivem Nachweis der Geflügelpest wird die Tötung des Tierbestandes angeordnet. Eine Aufhebung der eingerichteten Restriktionszonen erfolgt erst, wenn alle Tiere negativ untersucht sind.

Weitere Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden und Umgebung!