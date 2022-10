Gegen Corona – Impfbus in Menden: Alle Fakten im Überblick

Menden. Der Impfbus des Märkischen Kreises macht wieder Halt in Menden. Welche Personen wann welchen Impfstoff bekommen können, erklärt der Kreis.

Noch vor rund einem Jahr bildeten sich extreme Schlangen vor dem Impfbus des Märkischen Kreises. Mittlerweile muss niemand mehr stundenlang in der Kälte ausharren, um eine Impfung gegen das Coronavirus zu erhalten. Der Impfbus des Märkischen Kreises macht wieder Halt in Menden. Ein Überblick.

Bislang sind 21.900 niederschwellige Schutzimpfungen unter anderem in den Bussen und im Impfmobil erfolgt. Die Koordinierende Covid-Impfeinheit des Märkischen Kreises bietet auch in dieser und in der nächsten Woche mobile Impfungen an. Der Impfbus hält innerhalb der kommenden zwei Wochen an drei Stationen: Neuenrade, Menden und Plettenberg.

Die neuen Stationen im Überblick:

Freitag, 7. Oktober: Neuenrade: 9 bis 13 Uhr, Parkplatz Arens & Hilgert (Hüttenweg 13).

Dienstag, 11. Oktober: Menden: 9 bis 13 Uhr, Wochenmarkt / Rathausplatz.

Freitag, 14. Oktober: Plettenberg: 9 bis 13 Uhr, Wochenmarkt (Im Wieden 1).

Wer wird geimpft?

Ab sofort sind Impfungen mit den angepassten Impfstoffen von Biontech und Moderna möglich.

1 + 2. Impfung (Grundimmunisierung)

Geimpft werden alle Impfwilligen ab 12 Jahren mit: Comirnaty von Biontech/Pfizer

3. Impfung (1. Auffrischungsimpfung)

Eine Auffrischungsimpfung erhalten alle Personen ab 12 Jahren, 3 Monate nach vollständiger Grundimmunisierung mit: Comirnaty /BA.1 von Biontech/Pfizer•Comirnaty BA.4/5 von Biontech/Pfizer oder Spikevax von Moderna BA.1 ab 30 Jahren

4. Impfung (2. Auffrischungsimpfung)

Eine zweite Auffrischungsimpfung wird für folgende Personen empfohlen ab dem Alter von 60 Jahren mit einem Abstand von sechs Monaten zur letzten Impfung oder SARS-CoV.2-Infektion. Auch Personen ab 12 Jahren mit erhöhten Risiko für schwere Covid-19-Verläufe infolge einer Grunderkrankung, insbesondere Immunschwäche oder Personal in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen sowie Bewohnerinnen und Bewohner in Einrichtungen der Pflege sollten sich impfen lassen.

Zur Verfügung stehen Comirnaty BA.1 von Biontech/Pfizer, Comirnaty BA.4/5 von Biontech/Pfizer und Spikevax von Moderna BA.1 ab 30 Jahren.

