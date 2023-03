Gegen Spiegel gefahren und abgehauen – wer hat’s gesehen?

Menden. In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat eine unbekannte Person den Wagen einer Person aus Menden beschädigt und ist geflüchtet.

Zu einer Unfallflucht ist es am Wochenende in Menden Am Vollmersbusch 12 gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise zum Tathergang. Der Schaden liegt bei geschätzten 250 Euro.

Zwischen Samstag, 23 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, soll vermutlich ein vorbeifahrendes Kraftfahrzeug den linken Außenspiegel eines anderen Wagens beschädigt haben. Das Auto des Geschädigten befand sich auf einem Parkstreifen am Vollmersbusch in Menden. „Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich in Richtung Eichendorffstraße , ohne schadensregulierende Maßnahmen eingeleitet zu haben“, teilt die Polizei nun mit.

Hinweise auf den Unfallverursacher liegen bislang nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Menden, Kolpingstraße 20, gerne an unter 02373-9099-0.

