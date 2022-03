Geistige Gesundheit: Wenn Nachrichten zur Belastung werden

Menden. Krieg, Corona, Krisen: Die psychische Belastung durch negative Ereignisse nimmt zu. Wie können Mendener sich selbst helfen?

Hilflos, traurig, irgendwie verängstigt: Es sind der plötzliche Krieg in Europa und die anhaltende Corona-Pandemie, die viele Menschen aus der Bahn werfen. Eine schlimme Nachricht jagt die nächste. Schwer zu ertragen. Wie erkenne ich, dass meine geistige Verfassung so angekratzt ist, dass ich Hilfe brauche? Wie geht es jetzt Menschen, die ohnehin schon mit einer psychischen Erkrankung leben? Und wie spreche ich mit meinem Kind über den Krieg? Lothar Buddinger, Leiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes des Märkischen Kreises, und Mendens Schulpsychologe David Liesche helfen bei der Antwortfindung.

Jeder ist mal traurig, aber wann ist es mehr als das?

Das Wichtigste sind die sozialen Kontakte. Klingt komisch in Zeiten einer Pandemie. Aber für Menschen (mit einer psychischen Erkrankungen) sind sie Anker und Stütze zugleich. Es gehe darum, seine Gedanken auszusprechen und zu teilen. Egal wie negativ sie auch sein mögen. Das sagt Lothar Buddinger. Der Sozialpsychiatrische Dienst ist eine Beratungsstelle für Menschen, die Probleme mit ihrer seelischen Gesundheit haben. Isolation und Einsamkeit seien genau wie das Gefühl nicht gehört oder verstanden zu werden ein Verstärker für seelische Probleme.

„Traurig ist jeder von uns mal“, sagt er. Aber wann ist es mehr als „nur“ eine Traurigkeit? Das könne nicht pauschal beantwortet werden; es gehe eher um ein Gefühl. „Es muss nicht zwingend eine Depression oder eine Angststörung sein.“ Melden könne sich telefonisch erst einmal jeder – auch Angehörige oder Freunde, wenn sie merken, dass sich eine Person in ihrem Umfeld plötzlich stark verändere, sich isoliere oder einer Sucht verfalle. Die Beratungsstelle kann dann Tipps für eine gelungene Kommunikation geben, Hilfen anbieten oder auch vermitteln. Wichtig: Alle Gespräche unterliegen der ärztlichen Schweigepflicht. Niemand muss einen Nachteil befürchten oder sich sorgen.

Zeitverzögert: Bisher noch keine vermehrten Hilferufe wegen des Krieges

Bisher, so der Fachmann, bemerke er noch keine gestiegene Nachfrage nach Hilfsangeboten in Bezug auf eine Überlastung durch den plötzlichen Krieg in Europa. „Hier kommt es noch nicht an. Aber das ist nachvollziehbar“, so Buddinger. Denn in Akutsituationen seien Betroffene vorerst damit beschäftigt, sich ein Gesamtbild von der Situation zu machen. Was bedeutet der Krieg in der Ukraine für mich? Welche Ängste habe ich und schaffe ich es allein aus der Situation heraus? „Erstmal ist die Psyche in der Lage damit umzugehen“, so Lothar Buddinger. Erst mit etwas Zeitverzug werde manchmal klar, dass man es alleine nicht schafft, sich von seinen negativen Gedanken zu befreien. So hätten sich Traumata aus dem Zweiten Weltkrieg bei den Betroffenen auch teils erst Jahre später gezeigt.

Dass einem die Decke auf den Kopf fällt: Dieses Gefühl kennt vermutlich jeder. Doch manche Menschen schaffen es nicht, sich wieder von diesem Gefühl zu lösen. Sprüche von außen wie „Stell dich nicht so an“, „Dir geht es doch gut“ oder „Geh’ einfach mal ein bisschen an die frische Luft“ helfen den Betroffenen nicht. Im Gegenteil. „Die Person fühlt sich subjektiv schlecht und fühlt sich dann nicht ernst genommen“, sagt Buddinger. Wichtig sei das offene Gespräch im richtigen Ton. Das gelte auch bei schwerwiegenden Erkrankungen bis hin zu Suizidgedanken: „Man kann nicht viel falsch machen. Auch bei Selbstmordgedanken darf man die Person ansprechen und sie fragen: Muss ich mir Sorgen machen, dass du dir etwas antust?“

Hilfe möglichst früh suchen, um Problem in den Griff zu bekommen

Der Experte warnt davor, lange zu zögern, wenn man mit seiner psychischen Gesundheit hadert. Es gebe Möglichkeiten, die Probleme zu lösen und mögliche Erkrankungen gut zu behandeln. Die Pandemie hätte gezeigt: Wenn aus welchem Grund auch immer lange keine Behandlung in Anspruch genommen wird, verstärken sich die Probleme. Es wird schwieriger sie zu therapieren. Vor allem bei jungen Menschen, die sich in der Selbstfindungsphase befinden. Diese Zielgruppe falle oft aus dem Raster. Die Erkrankungen würden seltener auffallen. Hilfen ließen lange auf sich warten, sodass sich die Krankheit verfestigen könne.

Besonders zu Beginn der Pandemie hätten viele Betroffene es gescheut, den Kontakt zu Beratungsstellen, Ärzten oder Kliniken zu suchen – aus Angst sich anzustecken. Das hätte sich glücklicherweise mittlerweile gelegt. Die Nachfrage sei gestiegen, auch weil es „okay ist, eine psychische Krankheit zu haben“, so Buddinger. Es seien nicht unbedingt mehr Fälle. Vielmehr hätten mehr Menschen den Mut, sich zu offenbaren und Hilfen zuzulassen. Und das sei eine gute Nachricht.

Doch auch hier spielt Corona mit rein. Es habe bereits vor der Pandemie zu wenig niedergelassene Ärzte und Therapieplätze für Betroffene gegeben. Nun würde der Personalmangel durch Krankheitsfälle und Quarantänen das Problem schüren. Im Dezember 2021 und Januar 2022 habe es sogar einen Aufnahmestopp in den Kliniken der Umgebung gegeben.

Das sagt der Mendener Schulpsychologe zum richtigen Umgang mit Kindern

Schulpsychologe David Liesche sagt: Der Krieg habe im Kinderzimmer nichts verloren. „Die Stimmung der Eltern überträgt sich auf die Kinder jeden Alters.“ Im Idealfall solle man den Krieg gar nicht ansprechen. Wenn das Kind von sich aus Fragen habe oder den Eltern eine Belastung auffalle, dann sei ein altersgerechtes Gespräch wichtig. „Jedes Kind ist anders. Die Eltern wissen am besten, wie sie mit dem Kind reden.“

Es gelte „die Wichtigkeit nicht zu überziehen“. „Schließlich gibt es auch in Kinder in Afrika, die hungern, und wir reden nicht immer darüber“, so Liesche. Zum Thema Medienkonsum und der Tatsache, dass Kinder prinzipiell jederzeit vor allem über Soziale Medien mit solchen Themen geflutet werden können, sagt der Fachmann: „Das entspricht vielleicht auch eher einer verzerrten Wahrnehmung der Erwachsenen, was Kinder konsumieren.“ Jeder könne selbst entscheiden, was er oder sie konsumiert und was nicht.

Erreichbar ist der Sozialpsychiatrische Dienst für Mendener unter der Nummer 02351/966-5100. Die Dienststelle befindet sich im Hofeskamp 12 in 58706 Menden.

Wenn Sie selbst depressiv sind und Selbstmord-Gedanken haben, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge über die kostenlose Hotline 0800/111 01 11 oder 0800/111 02 22.

