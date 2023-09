Geld aus Börse geklaut: Mendener Opfer von Wechselbetrug

Ein Senior wurde in Menden betrogen, als er Geld wechseln wollte. Die Polizei veröffentlicht eine Beschreibung des Täters (Symbolbild).

Menden. Seine Gutmütigkeit wurde einem 76-jährigen Mendener zum Verhängnis. Er fiel auf einen Betrüger rein, der ihn nach Wechselgeld fragte.

Einem 76-jährigen Mendener wurde am Samstag bei einem Wechselbetrug Geld aus dem Portemonnaie gezogen.

Ein unbekannter Mann sprach den Mendener gegen 13 Uhr auf dem Parkplatz vor einem Getränkemarkt an der Holzener Straße inMenden an und bat, ihm Kleingeld für den Einkaufswagen zu wechseln. Während der Senior nach dem gewünschten Geldstück suchte, zog ihm der Unbekannte Geldscheine aus der Börse und rannte weg.

Senior schätzt Alter des Unbekannten auf 30 bis 40 Jahre

Der Senior schätzte den Unbekannten auf ein Alter zwischen 30 und 40 Jahren und eine Größe von 1,70 Meter. Er hat schwarze Haare, einen Drei-Tage-Bart und trug eine blaue Jeans.

