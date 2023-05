Geldbörse in Menden gestohlen: Führerschein angezündet

Menden. Den Diebstahl ihrer Geldbörse aus dem Handschuhfach bemerkte die Mendenerin zunächst nicht – erst beim Blick auf ihr Konto. Das ist nicht alles.

Einer Pkw-Fahrerin wurde am Dienstag, 2. Mai, oder Mittwoch, 3. Mai, vor einer Woche an der Feldstraße in Menden die Geldbörse aus ihrem Auto gestohlen. Sie bemerkte den Diebstahl erst am Mittwochnachmittag beim Blick auf ihr Konto: Dort gab es insgesamt neun Abbuchungen relativ kleiner Beträge, die sie sich jedoch nicht erklären konnte.

Ihre Geldbörse wähnte sie eigentlich im Handschuhfach ihres Pkw. Als sie dort nachschaute, stellte sie fest, dass der Wagen durchwühlt und die Geldbörse gestohlen wurde. +++ Lesen Sie auch: Einbruch in Bäckereifiliale in Menden: Polizei sucht Zeugen +++

Ihren Führerschein nahmen Polizeibeamte nun am Dienstag entgegen. Das angebrannte Exemplar lag auf dem Lehrerparkplatz der Grundschule Platte-Heide in der Robert-Leusmann-Straße.

Zweite Brandstelle

Der Finder machte die Polizeibeamten auf eine zweite Brandstelle aufmerksam: Unbekannte haben das Rohr einer Filteranlage in Brand gesteckt.

Eine Zeugin schilderte der Polizei, dass sie einige Tage zuvor gegen 1.30 Uhr zwei Jugendliche beobachtet habe, die das Rohr ansteckten.

Die Polizei prüft Zusammenhänge und bittet um Hinweise unter Telefon 02373/9099-0.

