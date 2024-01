Geliebte musikalische Tradition zum Jahresbeginn

Oberrödinghausen Meisterchor VokalArt singt in Oberrödinghausen und bringt musikalischen Nachwuchs mit. Das Gotteshaus platzt aus allen Nähten.

Was für eine Resonanz! Am Freitagabend in der Kirche „Maria Frieden“ Oberrödinghausen wurde wirklich jede noch verfügbare Sitzgelegenheit herangeschafft, unten bis in den Eingangsbereich des Gebäudes und auch noch oben auf der Orgelbühne, an die 20 Gäste dürften es insgesamt gewesen sein. Das Konzert zum Anfang des neuen Jahres und gleichzeitig Ausklang der Weihnachtszeit hat mittlerweile Tradition und ist für eine ganz besonders meditative, aber auch festliche Stimmung bekannt.

Nachwuchssängerinnen und Sänger zeigen Einsatz und Leidenschaft

Zusätzliche Besucher kamen dieses Mal ganz sicher durch den Nachwuchschor AktiVokal-Kids, die natürlich neugierige Mamas und Papas, Großeltern oder Geschwister mitgebracht hatten. „So eine volle Kirche erlebt man selten, danke!“, staunte Moderator Gerhardt Schmidt. Für die AktiVokal-Kids war es der erste große Auftritt in so einem Konzert-Rahmen, erzählten die musikalisch Verantwortlichen Kathi Arndt und Volker Müsch. Und ebenso, dass das kleine Ensemble mit aktuell Acht- bis Zwölfjährigen auch weiter wachse. Ein Dutzend der Nachwuchsstimmen versammelten sich auf den Altarstufen der Kirche, um mit voller Inbrunst und strahlenden Gesichtern ihre vier Lieder darzubieten.

Die AktiVokal-Kids in Aktion. Foto: Alexander Lück / WP

„Lichterkinder“ hatte nicht nur vom Chor gerappte Teile, sondern auch Leuchtstäbe zur farblichen Unterstützung. „Wir ziehen in den Frieden“ von Udo Lindenberg bekam mit Abstand den größten Applaus, nicht nur wegen der toll und sicher vorgetragenen Solostellen, sondern auch wegen der Botschaft, die am Freitagabend vielen im Gotteshaus spürbar zu Herzen ging. „Gibt es etwas Friedlicheres, als singende Kinder?“, fragte Moderator Schmidt eher rhetorisch.

Kurzfristig umstellen musste der gastgebende Meisterchor VokalArt das Programm an anderer Stelle. Krankheitsbedingt konnte der in Richtung Soul, Gospel und Jazz orientierte Chor „Voice Convention“ - ebenfalls geleitet von Volker Müsch - nicht mehr genügend Probenzeit finden und sagte den Auftritt schweren Herzens ab.

Die 15-jährige Mendener Harfenistin Melek Erkan sprang ganz kurzfristig ein. Foto: Alexander Lück / WP

15 Jahre alte Harfenspielerin springt spontan ein

Aber was war das für ein toller Ersatz, der gerade mal einen Tag vorher zusagte! Melek Erkan ist manchen Musikliebhabern in Menden vielleicht schon keine Unbekannte mehr, die 15-Jährige hat zu mehreren Anlässen schon mit ihrer Harfe gespielt. Anfang 2023 absolvierte sie erfolgreich die überregionale Ausscheidung beim Wettbewerb „Jugend musiziert“. Als ganz kurzfristig die Anfrage zum Konzert in Oberrödinghausen kam, sagte sie gerne zu und suchte drei Stücke aus, die sie selber mag und die sie natürlich auch drauf hat, um das in der Kürze der Zeit aufführen zu können.

So waren nicht nur alle anderen Beteiligten wahnsinnig dankbar für die spontane Bereitschaft, sondern erfreuten sich auch an dem glasklaren, perlenden Klang und den zauberhaft schönen Melodie von Melek Erkans Harfe. Besonders „I Giorni“ von Ludovico Einaudi begeisterte mit verschiedenen mitreißenden Stimmungen und Facetten. Wenig verwunderlich, dass Gerhardt Schmidt Melek Erkan eine tolle musikalische Karriere voraussagt.

Die Kirche war bis auf den allerletzten Platz besetzt. Foto: Alexander Lück / Menden

Und dann waren da ja auch noch die Gastgeber selber, die zwölf Sänger von VokalArt. Nach einem passend natürlich sehr ruhigen „O du stille Zeit“ folgte ein ebenfalls sehr zurückhaltendes „Still, werde still“, wo die prägnanten Gesangseinsätze mit vielen kurzen Pausen dazwischen die tolle Abstimmung der Musiker untereinander zeigten. Das „Ubi caritas“ des zeitgenössischen Komponisten Ola Gjeilo war eine rhythmisch und harmonisch große Herausforderung, die das Ensemble inklusive des strahlenden Schlusses wunderbar meisterte. Weitere Lieder thematisierten Weihnachts- und Winterzeit entweder ganz ausdrücklich oder ließen die entsprechende Stimmung durchklingen: Als etwa „Who is he in yonder stall“ selbst ohne jede instrumentale Begleitung majestätisch und mächtig durch das Gotteshaus erschallte, oder bei den gesungenen Glockenschlägen von „In the bleak midwinter“.

Das Leben ist zu kurz zum Klagen, wir müssen freudig Zukunft wagen. Gerhardt Schmidt, Moderator des Abends

Wie gewohnte schuf Gerhardt Schmidt als Moderator Ein- und Überleitungen, drückte Wünsche für das neue Jahr aus, allen voran natürlich nach Frieden. Appellierte aber auch: „Das Leben ist zu kurz zum Klagen, wir müssen freudig Zukunft wagen.“ Ganz in diesem Optimismus sangen alle gemeinsam in dem Gotteshaus „Von guten Mächten wunderbar geborgen.“

Es folgten nach fast eineinhalb Stunden Musik Standing Ovations und eine Zugabe, die hier zu diesem Konzert auch dazugehört: Leonard Cohens „Halleluja“. Dieses Mal auch mit den AktiVokal-Kids. Ganz A Capella stiegen die Sänger des Meisterchores kraftvoll ein, um sich dann im Refrain zurückzunehmen, als die Mädchen und Jungen Engelsstimmen gleich darüber schwebten. Was für ein wunderschönes und berührendes Chor-Duett.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden