Gendersternchen in Menden. Das Foto zeigt den Schriftzug Mendener*innen auf einem Monitor.

Sprache Gendern im Mendener Rathaus: „Schritt in richtige Richtung“

Menden. Gendern, sprich die geschlechtergerechte Sprache und Schreibweise, ist in aller Munde. Wie geht die Verwaltung in Menden damit um?

Die Verwendung einer geschlechtergerechten Sprache und Schreibweise zur Sichtbarmachung beider Geschlechter wird zwar gefordert, allerdings gibt es bislang keinen verbindlichen Leitfaden zur Umsetzung. Vielmehr befindet sich die „Gendersprache“ in ständiger politischer, gesellschaftlicher und linguistischer Diskussion. Was für die einen Bevormundung bedeutet, ist für andere ein Erfolg zur Gleichstellung der Geschlechter. Nicht nur ein jahrzehntelang verwendeter Schreibstil muss neue Formulierungen finden. Wie weit ist man im Rathaus der Stadt Menden bei der Einführung der gendergerechten Sprache? Andrea Swoboda, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Menden, wirkt bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Gemeinde zu diesem Thema mit.

Frau Swoboda, Sie werden vor große Herausforderungen gestellt, bei denen ein hoher bürokratischer Aufwand betrieben werden muss. Stellt für Sie als Gleichstellungsbeauftragte die Umsetzung der gendergerechten Sprache einen großen Fortschritt in Sachen Gleichberechtigung dar und ist die Einführung den Aufwand wert?

Es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Und der Aufwand ist schon alleine deswegen gerechtfertigt, weil es im Landesgleichstellungsgesetz festgeschrieben und insofern umzusetzen ist. Ob ich dieses als einen großen Fortschritt bezeichnen würde, das sehe ich ehrlich gesagt ein wenig differenzierter.

War diese Form der Gleichberechtigung ihrer Meinung nach schon lange fällig, oder gibt es Aufgaben, denen Sie mehr Priorität geben würden?

Neben der Einführung der gendergerechten Sprache gibt es in Sachen Gleichberechtigung sicherlich auch andere wichtige Themenfelder, die vorangetrieben werden sollten – zum Beispiel gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit oder auch beispielsweise der so wichtige Aspekt der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und vieles mehr.

Wie ist die Meinung der Kolleginnen und Kollegen im Rathaus dazu? Laufen Sie offene Türen ein oder gestaltet sich das Prozedere eher schwierig?

Da gehen die Meinungen tatsächlich recht weit auseinander. Während insbesondere die jüngeren Kolleginnen und Kollegen die gendergerechte Sprache wie selbstverständlich anwenden, gibt es Beschäftigte, die diese Formulierungen als umständlich und unnötig empfinden und sie außer Acht lassen.

Verwenden Sie in der internen dienstlichen Kommunikation der Stadt die gendergerechte Sprache?Wenn ja, wie stellt sich das dar? Wenn nicht: Wie und wann wollen Sie das umsetzen?

So nach und nach wächst bei den Beschäftigten das Bewusstsein für die gendergerechte Sprache. Dies ist zumindest mein Eindruck. Immer mehr wird bei Schriftstücken und Formularen gegendert. Auf diese Art und Weise etabliert sich die Anwendung der gendergerechten Sprache mit einer gewissen Eigendynamik.

Natürlich sollte bei Dienstvereinbarungen, Vorlagen für die Politik oder den vielen anderen offiziellen Veröffentlichungen der Stadt Menden sowie bei Ansprachen und Reden auf die Anwendung der gendergerechten Sprache geachtet werden. Gelingt das nicht, weise ich immer mal wieder darauf hin.

Sicher arbeiten Sie nicht alleine an der Einführung der geschlechtersensiblen Sprache, existiert ein Arbeitskreis und wer gehört dazu?

Es gibt im Rathaus zu diesem Thema zwar keine offizielle Arbeitsgruppe, aber eine enge Zusammenarbeit mit den Fachdienststellen und der Verwaltungsführung.

Vor fünf Jahren haben Sie ihr Amt als Gleichstellungsbeauftragte übernommen. Was sind die größten Erfolge, die Sie in dieser Zeit auf den Weg gebracht haben?

Bei meiner Arbeit geht es darum, die vielen Themen der Gleichstellung ins Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger und auch der Kolleginnen und Kollegen zu rücken.

So sehe ich innerhalb der Verwaltung die Umsetzung des 2019 durch den Rat beschlossenen Gleichstellungsplanes mit seinen vielschichtigen Maßnahmen zur Gleichberechtigung von Frauen und Männern schon als eine meiner Hauptaufgaben an.

Ein Punkt ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ein wesentlicher Baustein der Gleichstellung. In diesem Aufgabenfeld konnte ich 2019 als Impulsgeberin den Weg für die Zertifizierung der Stadt Menden hin zu einem Familienfreundlichen Unternehmen ebnen. Dieses Prädikat wurde der Stadt Menden im Jahr 2022 verliehen. Prägend für meine Arbeit ist auch die enge Zusammenarbeit mit anderen lokalen und regionalen Institutionen, Verbänden und Vereinen so zum Beispiel der Runde Tisch gegen häusliche Gewalt, um ein besonderes Beispiel heraus zu greifen.

Doch so schön es auch ist solche Ziele zu erreichen, so ist dies nur ein Teil der Gleichstellungsarbeit. Zumindest ebenso wichtig sind für mich die vielen persönlichen Gespräche mit Frauen, denen ich in unterschiedlichsten Situationen und Lebenslagen Hilfestellung geben konnte.

Wird die gendergerechte Sprache Ihrer Ansicht nach in ein paar Jahren dazugehören?

Das glaube ich schon. Die gendergerechte Sprache wird in einem fließenden Prozess immer häufiger angewandt und irgendwann sicherlich nach und nach zu einer Selbstverständlichkeit.

Vielen Dank für das Interview, Frau Swoboda!

