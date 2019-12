Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gewaltlosigkeit als eines von zehn Prinzipien

Blockaden von „Extinction Rebellion“ am Potsdamer Platz, auf der Mühlendammbrücke und am Großen Stern legten zwar den Verkehr in Berlin lahm, allerdings soll es sonst sehr friedlich verlaufen sein. Es gab kaum Widerstand gegenüber der Polizei.

Extinction Rebellion hat zehn Prinzipien. Dazu zählt, dass keine Gewalt angewandt wird. Allerdings ist rote Farbe erlaubt. Die brasilianische Botschaft in London bekam davon im August eine Menge ab. Weitere Prinzipien sind eine „gemeinsame Vision der Veränderung“, eine „Kultur der Regeneration“ oder das Überwinden hierarchischer Machtstrukturen.