Gewinnspiel: Karten sichern für Quatsch Comedy Club Menden

Der Quatsch Comedy Club geht auf Tournee und gastiert am 22. September ab 20 Uhr in der Wilhelmshöhe. Passend dazu verlosen wir in Kooperation mit dem phono-forum mehrere Tickets. Das Gewinnspiel startet jetzt. Sichern Sie sich Ihre Chance auf einen lustigen Abend.

Ob in Berlin oder in den anderen Club-Standorten, ob bei Gastspielen, bei Open Airs oder bei den TV-Aufzeichnungen: Vor dem „Q“ treten die Großen der deutschen Comedy-Szene auf. In der Stand-Up-Comedy Show wollen der Moderator Costa Meronianakis und die vier Comedians Ill Young Kim , Michael Schönen, Denno Maka und Robert Alan für reichlich Lacher und einen unvergesslichen Abend sorgen. „Hier werden eure Lachmuskeln strapaziert“, verspricht der Veranstalter. „Durch die Mischung aus ganz unterschiedlichen Humorrichtungen hat hier wirklich jeder was zum Lachen. Es gibt doch nichts Besseres, als einen Abend in geselliger Runde bei dem mal wieder so richtig herzhaft gelacht wird.“

Online mitmachen ist ab sofort möglich

Zwei Stunden lang gibt es „das Allerfeinste aus Comedy und Kabarett“ zu erleben. Und wir verlosen dreimal zwei Tickets für den Quatsch Comedy Club auf der Wilhelmshöhe. Mitmachen können Sie online unter www.wp.de/quatschcomedy. Einfach die Daten eingeben und abwarten.

Die Gewinner werden ausgelost; das Gewinnspiel läuft bis zum 9. September. Wer gewonnen hat, wird telefonisch oder via Mail von uns kontaktiert und kann sich auf einen entspannten, lustigen Abend freuen.

Wer sein Glück nicht herausfordern möchte und lieber auf Nummer sicher geht, kann natürlich auch Karten käuflich erwerben. Der Vorverkauf ist gestartet. Tickets gibt es in Menden bei der Buchhandlung Daub, Tabak Semer und allen bekannten Vorverkaufsstellen oder über den Ticketservice: www.phono-forum.de oder 02373/5351.

