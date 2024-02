GigA46 zu Ratsbeschluss: „Zurück in die Vergangenheit“

Menden Der Mendener Rat lehnt die Beendigung der A46-Planungen mehrheitlich ab. Die GigA46 spricht von einem Misstrauensvotum gegen die Stadtverwaltung.

Der Rat der Stadt Menden hat am Dienstag mit Mehrheit eine Beendigung der Planungen der A46 abgelehnt. Für die Gruppeninitiative gegen den Bau der A46 (GigA46) ist das nicht nur ein Schritt zurück in die Vergangenheit, sondern auch ein Misstrauensvotum gegen die eigene Stadtverwaltung, heißt es in einer Mitteilung der beiden GigA-Sprecher Stefan Neuhaus und Lothar Kemmerzell.

GigA46: Ratsmehrheit sei im Ergebnis der Verlierer

Mit ihrer Entscheidung habe die Ratsmehrheit aus CDU, FDP und weiteren Fraktionen zwar eine Abstimmung gewonnen. Im Ergebnis sei sie aber der Verlierer, kommentieren die beiden Sprecher: „Denn sie hat damit die Tür offengehalten für einen Weiterbau der A46 und damit auch für ein eventuelles Autobahnende in Menden. Verlierer ist damit auch die gesamte Stadt. Denn ein Autobahnende bedeutet nicht nur eine Zerschneidung von Wäldern und wichtigen Naherholungsgebieten, sondern auch steigenden überregionalen Verkehr, der in Menden mit allen Konsequenzen enden wird.“

Wir sind entsetzt, dass diese klare inhaltliche Stellungnahme der Fachleute im Rathaus für die Ratsmehrheit in der Diskussion überhaupt keine Rolle gespielt hat. Stefan Neuhaus und Lothar Kemmerzell - GigA46

Noch im Dezember habe dieselbe Ratsmehrheit die Verwaltung aufgefordert, eine Vorlage zum Verfahrensstand der A46-Planungen und eine Einschätzung vorzulegen. Die Verwaltung hatte in ihrer Vorlage aus vielen unterschiedlichen Gründen eine Beendigung der Autobahn-Planungen empfohlen. Neuhaus und Kemmerzell: „Wir sind entsetzt, dass diese klare inhaltliche Stellungnahme der Fachleute im Rathaus für die Ratsmehrheit in der Diskussion überhaupt keine Rolle gespielt hat. Das ist nicht nur ein Armutszeugnis, sondern auch ein Misstrauensvotum gegen die eigene Verwaltung.“

Hinweis auf Beschlüsse aus Arnsberg, Ense und Wickede

Die CDU und andere Fraktionen zögen sich nun auf den Ratsbeschluss von 2017 zurück, der aus Sicht der GigA durch die Ausweitung des Untersuchungsraumes und die Beschlüsse aus Arnsberg, Ense und Wickede, die sich alle für eine Beendigung der Planungen ausgesprochen haben, von der Realität längst überholt sei. Vielmehr sei „ein Weiterbau der A46 als Bundesstraße B7n über Menden hinaus damit nur noch schwer vorstellbar“, geben Neuhaus und Kemmerzell zu bedenken. Der Beschluss aus 2017 und die darin geforderten Tunnel bis zum Spitthof seien damit hinfällig. „Jetzt wäre der Zeitpunkt gewesen, um allen zuständigen Behörden und Ministerien zu signalisieren, dass man bei einem Straßenprojekt des letzten Jahrhunderts nicht mehr mit Menden rechnen kann. Die Räte in Arnsberg, Ense und Wickede haben begriffen, was zu tun ist, um ihre Städte vor Schaden zu bewahren. In Menden braucht man dafür anscheinend noch etwas mehr Zeit“, so Stefan Neuhaus und Lothar Kemmerzell abschließend.

